職場女王︱國內優才「水土不服」︰香港已不適合生存？文化背景差異、競爭力變「憂才」？

最近網上看新聞,被一個標題嚇出一身冷汗:『香港已不適合生存?』這個標題,說是禍港言論亦不為過,誰敢如此明目張膽 (某議員曾公開說是明張目膽,我讀得書少怕錯,還是先戴頭盔聲明好!)唱反調?

我做了料搜集fact check,是行政長官李家超說的:香港從「由亂到治」走向「由治及興」,帶領社會又「破」又「立」。香港背靠祖國,積極配合,完全融入大灣區,商舖關一間開16間,繁榮興盛。又有熊貓經濟推波助瀾,大興土木拓展北部都會區。香港想窮都難,怎可能不適合生存?

原來作出這個評論的,還是應該說結論呢?是國內來港,已經取得身份證的優才說的!究竟這位優才何出此言論呢?原來是香港屋細租金貴、香港要講廣東話還有要懂英文的、找工作缺乏競爭力、還有畢業生的收入水平不足以躺平生活。

哇,真的大開眼界!其實優才究竟要有些甚麼條件,才能夠稱得上優才?如何符合優才的條件才能申請來港工作?枉我自稱職場女王,之前我一直不清不楚,多得這位專才以身作則詳盡講解,如今全部清楚了!

正路來說,不要說是優才,即使是普通打工仔,申請去外國工作發展,首先都會先了解當地生活水平文化背景、自己的競爭力,有甚麼行業適合自己?有甚麼發展機會……including but not limiting to the above才是才對。原來盲頭烏蠅甚麼都不知道,求其是但申請又竟然獲批,來到香港生活找工作的時候,才突然驚覺醒覺自己不符合找工作的條件,不適合在香港生存?

我不禁懷疑自己究竟識不識字?優才究竟是甚麼優秀的優,還是憂愁的憂?

不過看完這個報道,作為香港人久違了的優越感,一下子全部返哂嚟!香港可以令國內優才抬不起頭!這位優才的結論:國內是成龍,來了香港是條蟲,真的夠地道!我笑到標眼水,大家呢?