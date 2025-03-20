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20/03/2025

澳門萊茵咖啡 家庭式葡菜小店，必食乳豬飯 ． 非洲雞

#Foodie What’s on #澳門美食 #澳門旅遊 #澳門小店 #媽閣
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Photo: 相片由作者提供

　　在澳門咖啡店開得滿大街都是的今天，在廿多年前媽閣區河邊新街附近，只有一間小小的咖啡店——萊茵咖啡，咱們一家人更是十多年的老顧客，每有朋友來澳門玩，都是頭號必到的心水店。

 

小店位於媽閣附近，門面有點老舊，一不留神很容易便錯過了。

 

　　萊茵於2003年開業，店內裝潢陳設充滿懷舊感，放滿了舊相片、海報，櫥窗內更有不少陳年相機、玻璃瓶及咖啡杯等供欣賞。老闆娘陸小姐表示：「廿多年前，我見媽閣呢區冇我哋呢類咖啡小店，覺得應該有得做，於是便開始構思，剛好我很喜歡舊物的氛圍，於是便將收集到的舊物放到店內，成就了這間懷舊小店。」

 

只有十多個座位的萊茵咖啡，若在午飯時間便座無虛席了。

 

牆上裝飾了不少舊電影海報，平添一點懷舊色彩。

 

櫥窗中放滿了舊相機、玻璃瓶及咖啡杯，很多自開業已放在那裏，都變成真的「古董」了。

 

　　老實說，要介紹萊茵，還真有點不知從何說起，開業廿多年，小店有點老舊，多年平實而變化不大的菜單，絕非時下那些熱門的打卡網紅店，那究竟有何吸引呢？！應該是老闆娘的家庭式葡菜吧！性價比高之餘，更是不少當地人的飯堂，食物質素媲美不少葡菜餐廳。

 

到萊茵基本都不用看餐牌，看牆上這手寫的推介就好了，非洲雞是必點。

 

　　雖然話係咖啡店，但萊茵的咖啡品項其實不多，反而餐點當中卻有不少拿手菜，好像非洲雞、葡式燴乳豬飯、芥末蜜糖豬仔骨、紅燒乳鴿等等，都是我到店會反覆order的必食菜式。

 

雖然說這兒的咖啡選項不多，但其實也有廿多款，最受歡迎的還是萊茵咖啡。澳門幣23元。

 

絲滑的泡沫咖啡，打卡首選。澳門幣37元。

 

　　說是家庭式葡國菜，因好多菜式在陸小姐手上已不斷變革。「我個人喜歡食同煮嘢食，好多葡菜喺煮嗰陣都會略作變化，以符合本地人的口味，慢慢便演變出自家的味道。好似非洲雞，最重要係醬汁，當中除了紅尖椒乾蔥肉等，我加了令醬汁更香濃的花生醬；正宗葡菜係將醬汁混合雞同煮，我卻會將雞用味水（混合了多種調味料的醬汁）浸過夜醃至入味，有order嘅時候先炸雞，再燴一下醬汁上桌，食落皮脆肉入味，本地客人都覺得咁比較香口。」

 

非洲雞的醬汁竟然加入了花生醬，入口更香濃。澳門幣78元。

 

紅燒乳鴿本來是配飯的，因實在太愛他們的意粉，特別改了選配，乳鴿肉嫩不乾有肉汁。澳門幣85元。

 

葡菜似乎唔少得馬介休，這個飯炒得乾身，鑊氣一流。澳門幣58元。

 

　　陸小姐經常會吸收客人嘅意見後加以改良，好似芥末蜜糖豬仔骨，本來是芥末混合蜜糖同煮，後因有客人不太接受芥末的味道，便改而將芥末分開上桌。葡式燴乳豬亦會先用味水醃過夜，略煮熟之後炸，然後用紅腰豆、蔬菜、高湯等燴煮，味道會更加濃厚更有層次。

 

芥末蜜糖豬仔骨的芥末是只放碟邊上桌，豬仔骨煮得入味兼火候剛剛好，十分惹味。澳門幣66元。

 

葡式燴乳豬飯是葡菜的經典，但萊茵的煮法又和傳統有所不同，炸過的表層個人感覺略硬，但內裏肉質卻香濃入味，就連配菜亦特別下飯。澳門幣90元。

 

　　個人推介鮮茄意粉必點，意粉軟硬適中唔會太腍，醬汁亦不會太水，只僅僅附在意粉上，非常香濃；陸小姐話：「當中醬汁最緊要係靠靈魂湯底，以大量蔬菜每天新鮮熬製，意粉亦是每日現煮，唔會放隔夜，意粉食落口感保留一定硬度，若煮太腍再回鑊煮，就會冇咁煙靭，缺乏口感。」

 

心水推介是鮮茄雜菌意粉，意粉軟硬適中，香濃的醬汁僅僅附在意粉上，吃起來不會水汪汪的。澳門幣45元。

 

　　都說飲食業辛苦，陸小姐又愛凡事親力親為，下廚的工夫都由她一手包辦，每天一早七點已在店內準備，八點開門營業，一直忙到下晝三點多過了繁忙時間，便開始準備第二日的食材，沒一刻停下來。廿多年下來，當中有苦有樂；「總括嚟講都係開心多過唔開心嘅！除認識到一班熟客，閒時搵我傾下計，其實都冇諗過可以開到一間自己喜歡嘅咖啡店，算係有一點點成功感啦！雖然店舖細細，但小店更有人情味嘛！」

 

老闆娘陸小姐話，店內多款菜式的美味秘密，來自這煲以多種新鮮蔬菜每天新鮮熬製的靈魂湯底。

 

Info ：

澳門萊茵咖啡

地址：澳門河邊新街豐順新邨第4座290號及292號

電話：853-2896 5810

營業時間： 8:00AM-6:00PM （逢星期三休息）

 

 

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