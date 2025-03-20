  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Art Month ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

20/03/2025

葡撻控注意：大快活新推$10三件迷你葡撻 長者優惠再減3蚊！KFC「D24榴槤葡撻」快閃回歸

#KFC #蛋撻 #榴槤葡撻 #榴槤 #葡撻 #快活關愛長者咭 #長者優惠 #Food News #著數優惠 #大快活
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　不少香港人都喜歡食葡撻，尤其是新鮮出爐熱辣辣的，諗起都想食！最近不少人氣麵包店都喜歡以葡撻做賣點，很多都要十幾廿幾蚊一個，感覺有少少over-priced。不過大快活最近卻推出了推$10三件迷你葡撻，所以大受歡迎，長者更可以有減3蚊的優惠，即是7蚊就可以有3件，非常抵食！另外，KFC的人氣「D24榴槤葡撻」回歸了，榴槤控不要錯過！

 

榴槤葡撻快活關愛長者咭「D24榴槤葡撻」快閃回歸

 

　　不少香港人都喜歡食葡撻，尤其是新鮮出爐熱辣辣的，諗起都想食！最近不少人氣麵包店都喜歡以葡撻做賣點，很多都要十幾廿幾蚊一個，感覺有少少over-priced。不過大快活最近卻推出了推$10三件迷你葡撻，所以大受歡迎，長者更可以有減3蚊的優惠，即是7蚊就可以有3件，非常抵食！另外，KFC的人氣「D24榴槤葡撻」回歸了，榴槤控不要錯過！

 

大快活：茶市限定 $10三件迷你葡撻

 

　　大快活最近於茶市推出新鮮出爐的迷你葡撻，$10三件，不少網民都大讚熱辣辣好好食！有網民亦提醒長者，用「快活關愛長者咭」更可以減3蚊，即是7蚊就可以有3件，抵上加抵！不過提提大家，每日限量供應，想試就要留意出爐時間。

 

大快活推出茶市限定$10三件迷你葡撻。

 

「快活關愛長者咭」持有人於大快活分店，每次消費可享港幣$3現金優惠，60歲或上樂悠咭持有人可以免費申請。

 

KFC：馬來西亞「D24榴槤葡撻」快閃回歸

 

　　KFC的葡撻一向受歡迎，其實每年指定時間推出的榴槤葡撻都大有捧場客。KFC剛剛公布，由今日（3月20日）起，人氣甜品「D24榴槤葡撻」將會強勢回歸！採用香滑軟綿的馬來西亞D24榴槤醬製成，榴槤控記得把握機會，不要錯過！

 

「D24榴槤葡撻」將於上午11時後於全線香港KFC分店供應（太安樓、山東街、又一城、啟德及亞洲國際博覽館除外），單點$16，套餐加$14即可，套餐升級經典葡撻至「D24榴槤葡撻」只需加$5.5。

 

6件禮盒裝「D24榴槤葡撻」$72

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#KFC #蛋撻 #榴槤葡撻 #榴槤 #葡撻 #快活關愛長者咭 #長者優惠 #Food News #著數優惠 #大快活
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

運河隨長和售港口糾葛升級，巴拿馬人聲音在哪？

20/03/2025 10:19

大國博弈

高息定存 | 滙豐一周港元定存年息高達10厘，招商永隆推快閃...

17/03/2025 16:01

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk