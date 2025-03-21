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21/03/2025

逾半世紀林記臘味，與九龍城經歷興衰變遷，堅持用心做好每件事

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Text: Mia Photo: Neo

 

　　林記臘味紮根九龍城超過五十年，與九龍城一同經歷了幾翻興衰、變遷。創始人林金益本是潮州地主，五十年代走難到香港，一九六零年代開始在衙前塱道擺地攤，並他與員工的努力下，於1963年將林記搬入衙前塱道地舖。

 

 

　　林記生意最興旺的是八十年代，每日清晨五、六時便開舖。林立華形容，當時的生意是「做不停」 的。清晨，林記便開始出貨給附近乃至新蒲崗、觀塘等工廠的伙食餐廳。當時，九龍城街道車水馬龍，吸引各區居民、各地旅客到九龍城購物。隨著九龍城寨拆卸、機場搬遷、工廠區沒落，九龍城的人流漸少，區內商舖生意也開始越趨淡薄，幸而林記積累了一群忠實的老顧客、老員工，一直支持林記經營下去。林立華指目前店舖大部分都是老伙計，其舅父何先生在林記耕耘的歲月甚至比他更久，年資已有五十多年。

 

已在林記十幾年的柱狀砧板

 

林立華先生

 

　　新冠疫情百業蕭條之際，林記的生意反而一直不俗。由於居民無法外遊及出外聚餐，林記的臘味、湯料、調味品變成炙手可熱的商品。逢年過節，生意更是興旺。然而疫情過後，經濟復甦疲弱、九龍城人流減少等原因令林記的經營日益困難，因此林記也積極研究如何增加收入。

 

　　林立華認為貨品應要「過得自己過得人」，售賣的商品大多數親身食過，品質滿意才會上架。2023年，林記臘腸成為消委會六款推介臘腸之一，有助老店為人所知。目前，林記臘腸依然採用新鮮豬肉製造，並以風味較佳的金星玫瑰露調味。製作方面，則堅持刀切豬肉，以保持臘腸的口感。

 

 

　　此外，林記也善用已有材料推出新貨品，近年推出了各式各樣的養生湯包，這些湯包都是林立華太太參考不同食譜後親自設計、揀選食材及包裝的。現時店內經常掛滿各式各樣的湯包，洋名Tony的第三代林進濠指這些湯包大約三、四日便會售完，歡迎程度可見一斑。

 

 

　　網上購物越趨普遍，門市經營就越趨困難，林記近年加入一些頗有規模的本地網購平台，希望藉此增加生意額。Tony看見這個趨勢，萌生了經營網店的念頭。林立華直言任何方法都要嘗試，對未來的經營模式抱開放的態度。問及Tony會否繼承林記，Tony則表示未來的事情很難預計，只知道在此刻，他很想嘗試不同的事物，幫輕父母的工作。

 

　　九龍城重建的消息傳出，也是九龍城老舖結業潮的開始。林立華指，他與衙前塱道許多老字號的老闆都很熟，大多是從小玩到大的摯友。他們經營不同的生意，一直各取所需，互相扶持。Tony直言，這些老舖不是一間一間地結業，而是多條街道的眾多老字號一次過消失。重建後的市場情況、社會變遷等，林記皆無法預計，只能在尚可以把握的當下，繼續用心做好每一件事。

 

林記臘味 – 九龍城

創於：1960年

經營：臘味雜貨

地址：九龍城衙前塱道70號

 

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