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20/03/2025

Asia Miles「加價」：東京、大阪單程加至13,000里！4月15日起生效 曼谷、新加坡減至9,000里

#Asia Miles #travel news #CX #CathayPacific #亞洲萬里通 #換機票 #儲里數 #大阪 #東京 #國泰航空 #去旅行
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Text: Katty Wu

　　相信不少喜歡去旅行的香港朋友都有儲飛行里數換機票的習慣，最常用的應該是Asia Miles「亞洲萬里通」吧！國泰官網的「兌換飛行獎勵」頁面，剛剛公告飛行獎勵里數將由4月15日起調整！最多人換的大阪、東京經濟客艙，單程將會由12,500里加至13,000里！想換機票去日本玩的朋友，把握這幾星期快手去換吧！

 

　　官網表示「我們一直定期檢視飛行獎勵里數要求」，所以將會調整標準獎勵的所需里數，有加有減，最搶手的大阪、東京，經濟客艙單程將會加500里至13,000里，雖然不算太多，但其實在2023年10月已經加過一次，之前只是10,000里！

 

　　商務客艙的加幅更大，倫敦、洛杉磯、溫哥華單程由84,000里加至88,000里；波士頓、紐約、多倫多單程由110,000里加至115,000里，所有調整將於2025年4月15日00時00分（香港時間）生效。

 

 

　　雖然「加價」的航線比較多，但亦都有部分地區是「減價」的，例如台北，經濟客艙單程就由7,500里減至7,000里；曼谷、上海、新加坡則由10,000里減至9,000里！或者大家會問，札幌、福岡呢？倫敦、巴黎、三藩市的經濟客艙呢？是不是不用加？別太開心，官網寫明這些只是「熱門目的地以供參考」，只是「例子」，其他地區會不會有調整，可能要到4月15日才知道！

 

【你點睇？】陳智思認為應制訂指標，衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同？► 立即投票

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