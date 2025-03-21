昨（20日）文憂港股跌，昨果見跌。恒生指數跌2.2%，報24219點；恒生科技指數跌3.4%，報5836點；國企指數跌2.3%，報8950點；紅籌指數跌1.5%，報3956點。

「金融界」AI君總結，阿里巴巴(09988)跌近4%、騰訊(00700)跌3.8%、京東(09618)跌4.9%、小米(01810)跌2.9%、網易(09999)跌2.2%、美團(03690)跌4.4%、快手(01024)跌4.6%、嗶哩嗶哩(09626)跌4.2%。

航運股則走強，中遠海能(01138)升5.5%。長江證券研報指，過去2年，油運運費整體中樞高，卻旺季不旺。除了實際需求和補庫改善不明顯，「影子船隊」對於油運需求的侵蝕也是主要原因之一。目前，在俄烏衝突結束和美國對伊朗制裁趨嚴的預期不斷升溫下，原油貿易格局或面臨重構，油運景氣周期將形成閉環。高盛此前發布研報稱，OPEC+表示由4月起恢復增產，每月單日增加13萬桶至14萬桶。相信油價下跌及庫存低於歷史平均值，可能會刺激備貨活動。該行看好中遠海能，認為潛在的原油補貨可能成為運費率和股價上升催化劑。

聯儲局減息區間明顯收斂

昨文謂美國聯儲局鴿不來便轉做陷泥濘的鴨。議息會後記者會表明，聯儲局暫停減息但放緩縮表，下調今年經濟預期，上調通脹預期，略微上調今年失業率預期，點陣圖給出的減息區間較去年12月時明顯收斂。今次經濟預期的主要變化為：

1. 2025年至2027年實際GDP增速預期中值分別為1.7%、1.8%和1.8%（去年12月預期分別為2.1%、2.0%和1.9%）；

2. 2025年至2027年核心PCE增速預期中值分別為2.8%、2.2%和2.0%（去年12月預期分別為2.5%、2.2%和2.0%）；

3. 2025年至2027年失業率預期中值分別4.4%、4.3%和4.3%（去年12月預期分別為4.3%、4.3%和4.3%）；

4. 2025年至2027年聯邦基金利率預期中值分別3.9厘、3.4厘和3.1厘（去年12月預期分別為3.9厘、3.4厘和3.1厘）。

本次點陣圖相對去年12月的減息區間明顯收斂。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）