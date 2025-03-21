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21/03/2025

啟德AIRSIDE「春日美食祭」：集結12間本地人氣美食小店＋限定雞尾酒及本地啤酒！show前show後醫肚暢飲狂歡

#街頭小食 #米芝蓮 #本地遊 #AIRSIDE #手工啤 #啟德 #香港國際七人欖球賽 #美食 #Food News #Coldplay演唱會
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Text: Katty Wu

　　香港國際七人欖球賽、Coldplay演唱會即將在啟德主場館舉行，為迎接3、4月於啟德舉辦的一系列世界級體育、文化及娛樂盛事 ，AIRSIDE特別舉辦「春日美食祭」，由米芝蓮必比登推介，到超人氣街頭美食、甜品，以及本地精釀啤酒及春日限定雞尾酒，讓觀眾可以於騷前熱身兼醫肚，騷後可以繼續宵夜狂歡！憑啟德主場館指定門票，更可換領總值超過$1,500的尊享禮遇，部分商戶更延長營業時間，一於約埋朋友，去暢飲一番吧！

 

重點推介：兩大蟬聯3年「米芝蓮必比登推介餐廳」強勢助陣！

 

　　「西關老祖」主打融合懷舊與創新的粵式特色小食，沿用廣東西關古法自家製出品，凸顯香港情懷的味道。另一間是以魚為主題、大玩創意料理的「魚事者」，必試招牌小食「炸魚無薯條配醉醉地梅酒黑松露醬」，以香脆炸魚配上帶微醺香氣的你梅酒黑松露醬，層次感滿分！另外還有「櫻花蝦頭油炒魚麵」，以香氣四溢的櫻花蝦頭油炒香魚麵，將海鮮的鮮甜發揮到極致！

 

「西關老祖」極黑叉燒•煎蛋飯

 

「魚事者」炸魚無薯條配醉醉地梅酒黑松露醬

 

特色街頭小食、人氣甜品

 

　　場內還有其他的美食小店，包括主打即炸獨特口味雞翼的「雞翼山」、豬扒料理專門店「Pigsman」、特色趣味熱狗店「Hooman」、主打精養生蠔產品「Tater Oyster」、經典奧地利與德國烤腸「Prosit Bar & Restaurant」、意式佛羅倫斯牛肚包「Florence Trippa」、人氣泰式火鍋店「四面泰」、韓國手工胖卡龍專門店「白飯神偷」、創意麻糬甜品店 「麻糬鳥」及純素甜品店 「The White Cake」，讓大家睇騷前後盡情開餐！

 

「雞翼山」玫瑰雞翼

 

「Pigsman」微醺豬柳芝士漢堡配威士忌燒烤醬

 

「Hooman」柴犬熱狗、臘腸狗熱狗及貴婦犬熱狗

 

「Prosit Bar & Restaurant」德國香濃烤腸及特色薯粒

 

「白飯神偷」韓國手工胖卡龍

 

「The White Cake」純素檸檬熱情果撻

 

3月春日限定雞尾酒及本地啤

 

　　活動特別邀請了3大調酒專家——糅合意大利和日本風味的精緻餐廳酒吧「CICLO」、奪得多個國獎際主要酒評賽事獎項的「丹丘蒸留所」，以及重新詮釋老香港風味而聞名的「DIO Cafe Bar」，聯手打造多款春日限定雞尾酒，包括以花雕酒混合糟滷帶出濃厚中式酒香的「花鵰醉雞」，以及將氈酒的清冽與蜂蜜、檸檬的柔和酸甜相結合，最後注入碳酸冬瓜汁的「Canton's knees」。另外，兩大本地啤酒品牌「Gweilo鬼佬」及「藍妹啤酒」亦會登場。

 

AIRSIDE 春日美食祭

日期：2025年3月22-23、28-30日；4月4-6、8-9、11-13日

地點：AIRSIDE地下露天廣場

 

 

AIRSIDE精選超過20間商戶推出購物及餐飲優惠，出示啟德主場館指定門票，即可換領總值超過$1,500精彩禮遇，送出總值超過$500萬元獎賞！

 

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