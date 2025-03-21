21/03/2025
國泰退役飛機及機艙部件 升級再造坐墊和托盤
國泰品味推出全新以退役飛機及機艙部件升級再造產品，包括坐墊和托盤。升級再造坐墊，是選用曾為商務艙及經濟客艙的座椅回收布料製成，皮革手柄上印有國泰的標誌，還附上一句信息── "From cabin to home"（「從客艙到家」）；而升級再造托盤，選材則來自首架亦是最後一架存放在澳洲愛麗絲泉（疫情期間存放部分飛機的臨時基地）的空中巴士A330-300飛機，讓你在家都可感受滿滿的旅遊回憶。
客艙座椅再造變坐墊
與香港本地生活品牌G.O.D.設計，將退役飛機及機艙部件改造成時尚生活產品，升級再造減少浪費。坐墊是使用曾為商務及經濟客艙座椅材質製成的再生布料，經嚴格消毒，皮製手柄印有國泰標誌，感覺親切。
皮製手柄上印有國泰的標誌，還附上一句信息── "From cabin to home"（「從客艙到家」）。
升級再造坐墊 HKD1,200或36,000里數
座位桌板改造成托盤
托盤由客艙內的座位桌板改造而成，選材來自註冊編號為B-HLV的空中巴士A330-300飛機，這是首架亦是最後一架存放在澳洲愛麗絲泉（屬疫情期間存放了部分飛機的臨時基地）的飛機，經過在澳洲沙漠四年的存放後，B-HLV於2024年回歸繼續接載旅客。
手托包皮邊及托盤底都印有國泰航空標誌，更具收藏價值。
升級再造托盤HKD1,980或42,000里數
詳情：
https://lifestyle.asiamiles.com/zh/HK/campaign/cathayexclusives/cathay-exclusives-_-cathay-shop
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