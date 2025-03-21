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21/03/2025

無印良品新都城中心開業優惠：襪$10、2件T恤$48、精品咖啡$20，購物送手挽袋與工作坊

#將軍澳 #新店 #Shopping #無印良品 #著數優惠 #新都城中心 #工作坊 #著數 #Hot Deals #MUJI
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Text: Eunice Chow Photo: 無印良品、Eunice Chow

　　無印良品新都城中心店已正式開業！即日至3月30日，店舖推限定優惠低至$10，首日已經吸引不少街坊選購，凡於新店消費指定金額可獲贈限定版A4黃麻手挽袋，或參加特設「無印良品自然拓印體驗工作坊」及「無印良品森林浴體驗」。支持環保的朋友，你可自備容器自取咖啡渣用作清潔或防臭用途，或者將有用資源分類回收投入回收箱，還可於自助「給水站」隨時加添飲用水，支持走塑。

 

 

　　新店提供男、女及童裝服飾、生活用品、個人護理用品、MUJI to GO旅行用品和食品等。即日至3 月30日店舖推限定優惠，無印良品新都城中心開業禮遇，包括精選襪優惠價$10、男裝棉質無側縫圓領短袖T裇2件裝優惠價$48、PP衣架 3件裝優惠價$10及精選女裝有機棉牛仔褲優惠價$128等等。

 

服裝區則選用米灰色調木皮，配合特別訂製的環保碎木方造成展示平台。（photo: Eunice Chow）

 

服裝區則選用米灰色調木皮，配合特別訂製的環保碎木方造成展示平台。（photo: Eunice Chow）

 

日本大熱精油香薰護理產品。（photo: Eunice Chow）

 

櫻花主題零食已上架

 

　　3月21至27日顧客凡於無印良品新都城中心消費淨值滿$300或以上，可獲贈新都城中心店限定A4黃麻手挽袋一個。數量有限，送完即止。

 

新都城中心店限定A4黃麻手挽袋（photo: Eunice Chow）

 

精選襪優惠價$10， 原價$25（photo: Eunice Chow）

 

男裝棉質無側縫圓領短袖T裇2件裝優惠價$48，原價$88（photo: Eunice Chow）

 

PP衣架 3件裝優惠價$10，原價：$22（photo: Eunice Chow）

 

精選海苔卷及夾心海苔優惠價$15，原價$18（photo: Eunice Chow）

 

精選女裝有機棉牛仔褲優惠價$128，原價$228（photo: Eunice Chow）

 

可清洗衣物袋原價$48-$68優惠價30% off（photo: Eunice Chow）

 

新增COFFEE STAND及自助「給水站」

 

　　新店的COFFEE  STAND設自助精品咖啡機，選用香港本地咖啡烘焙新鮮烘焙的精品咖啡豆，即時研磨製作多款冷熱飲品，新開業期內即日至3 月30日COFFEE  STAND各款咖啡飲品優惠價 $20，如購買指定咖啡豆亦有折扣。大家亦歡迎自備容器，自取咖啡渣用作清潔或防臭用途，支持環保。「給水站」則為客人提供免費飲用水，顧客只要自備水樽就可以隨時加添飲用水，希望可藉此鼓勵顧客減少使用即棄膠樽同時補充水分。

 

（photo: Eunice Chow）

 

（photo: Eunice Chow）

 

即日至3 月30日COFFEE  STAND各款咖啡飲品優惠價 $20（photo: Eunice Chow）

 

　　你可於新店「MUJI GREEN」可選購不同植物及花盆，而「MUJI CYCLE」設資源再生回收箱，只需將清潔乾淨的可循環再造物料帶到店舖即可。

 

　　

「MUJI GREEN」可選購不同植物及花盆。

 

　　

「MUJI CYCLE」資源再生回收箱設塑膠、鋁罐、紙張、衣物及玻璃分類回收。

 

（photo: Eunice Chow）

 

　　

穿過小屋將會進入家品家具區，該區域用上暖灰色環保物料木屑壓縮板為設計，為顧客帶來全新感覺，提供更舒適的購物空間。（photo: Eunice Chow）

 

 

自然手作工作坊及森林浴體驗

 

　　無印良品新都城中心新店開幕，特設「無印良品自然拓印體驗工作坊」及「無印良品森林浴體驗」，參加者可利用各種植物，創作出專屬自己的無印良品手挽袋，是次活動亦非常鼓勵家長帶同小朋友參與，一起學習欣賞大自然植物的不同美態。而「無印良品森林浴體驗」，大家將會踏足將軍澳區內著名的小夏威夷徑，體驗林浴（shinrin-yoku），用五感感受森林的鳥聲、流水、微風，打開心扉，釋放壓力。

 

 

無印良品新都城中心店    

開業日期：2025年3月21日

營業時間︰星期日至四及公眾假期 11am -9:30pm、星期五、六及公眾假期前夕 11am-10pm

地址：將軍澳新都城中心二期1樓1050-53號舖（寶林港鐵站）

https://www.muji.com/hk/store/PoLam_MCPCentral/

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