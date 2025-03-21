美股宜轉攻為守，港股要睇核心利潤

特朗普重掌白宮短短兩個月，去年11月6日勝選時帶動的美股「特朗普效應」升幅已經全數蒸發，標指和納指齊齊由歷史高位下調10%至15%，美股七巨頭——微軟(US.MSFT)、亞馬遜(US.AMZN)、Meta(US.META)、Alphabet(US.GOOGL)、蘋果(US.AAPL)、特斯拉(US.TSLA)及英偉達(US.NVDA)普遍較高位挫兩成以上，當中特斯拉更被腰斬一半以上，堪稱「小股災」。

如倉位為零，現為低吸良機

不過，以我多年奉行的「低吸高沽」投資策略，現時正正是部署低吸良機。如美股倉位為零，可趁標指由歷史高位6147點下跌10%至5600點附近，先入四、五成；若再跌，第二站大約5200點左右加倉；若以2023年底4769點計，標指調整的最後一站料為4800點至4900點。

可能有人會問，何不等待標指向下調整至最後一站才入市？須知沒有人是神仙，能準確捕捉最低位買入。事實上，現時市況不同於2022年（全年計標指跌近20%、納指挫33%），當年美國聯儲局重手加息七次，聯邦基金利率由0至0.25厘飆升至4.25厘至4.5厘，相反，聯儲局如今有龐大減息空間，會因應美股表現（謹記非單看通脹數據）而「做嘢」。因此我預計標指最差情況大約跌20%，不似2022年因加息而最多下挫近28%。

留意巴郡、公用及必需消費股

近期多項指標顯示美國經濟可能不復強勁，通脹下跌，衰退降臨，甚至滯脹等各種噪音充斥。觀察美債孳息率近期由升轉跌，美國似衰退多過滯脹。就經濟學概念而言，通脹是指物價持續上升，而特朗普關稅屬一次性加價效應。

美股投資者宜將資金從科技股轉到防守股 (Shutterstock)

儘管如此，鑑於美股在新總統上任第一、二年的下跌概率，通常遠超第三、四年（即大選年），若相信美股今明兩年將回落，最穩陣的做法是從科技股轉去防守股。例如我手中的巴郡B股(US.BRK.B)在近期跌市中穩如泰山，今年升幅顯著。而醫療保健ETF(US.XLF)、公用事業ETF(US.XLU)和必需性消費ETF(US.XLP)，在跌市中亦是不跌反升。

媒體標題黨，看報表方見真章

至於港股，我已超額完成「年賺10%」的目標，過去兩年，每年賺超過20%。隨著港股進入業績期，正如巴菲特永遠強調「經營利潤(operating earnings)」，以此排除市場短期波動或一次性收益帶來的業績大起大落，我亦關注企業的核心利潤。

太古去年經常性基本溢利高達92.84億元，每股帳面值遠高於股價。(AP)

例如，太古(00019)早前公布2024年全年業績，媒體標題幾乎全是「去年少賺85%」，完全忽略之前一年因出售美國可樂業務大賺300多億元。再仔細看，其經常性基本溢利仍高達92.84億元，僅跌11%，且公司每股帳面值187元遠遠高於股價，意味即使受旗下太古地產(01972)物業減值虧損拖累，仍有「大把值」可減！