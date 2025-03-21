一星期失兩盃， 利物浦陷低潮；球員傷困疲憊，英超仍然封王　

今季一路高歌猛進的利物浦，突然陷入一個短期低潮，連輸兩場重要賽事，先未能晉級歐聯8強，繼而決賽失掉聯賽盃，大失所望。

短短一周內，從爭奪三冠王，變成連失兩冠，是否似曾相識？簡直如同當年雲加治下的阿仙奴，每年2月都從三冠變三失，如今的利物浦，卻是頗有這種山雨欲來的感覺。

到底這個低潮會持續多久？又會否影響幾乎到手的聯賽冠軍？

決賽面對紐卡素，利物浦選擇相信二號門將基利靴，但他的級數明顯真的不夠，兩次撲救都反映基本功不足，例如撲救沒有伸手全力阻擋皮球，這種失誤怎可能發生在一個豪門的門將身上？

利物浦的低潮，源於兩大原因，這兩個原因原本是利物浦今季成功的主因，但凡事有兩面，物極必反，最終成為了利物浦痛失兩冠的原因。

首先是換領隊原本帶來新氣象，但史諾的判斷失誤就為失冠埋下伏筆。

在高普執教下，利物浦贏過所有錦標，面對高普的戰術，利物浦球員都產生疲勞感；今季換領隊，史諾改變踢法，帶來新鮮感，讓球員重拾踢波的動力。

利物浦今季是防守死球最好的英超球隊，但紐卡素對症下藥，其中一個入波就是戰術安排，般恩沒有在小禁區出現，而是被安排在禁區頂前方位置，其他球員負責在小禁區干擾利物浦兩個中堅，結果就走甩般恩，被其攻入一個入球，證明艾迪賀維是有備而戰。

也因為換帥後幾乎無縫銜接，令利物浦在季初如入無人之境，但太過順利，也讓史諾缺乏危機意識。

到了最近賽事，包括缺乏輪換、球員出賽時間長出現疲態、受傷等等問題陸續浮現，也證明了史諾執教上未夠成熟，未去到頂級領隊的水平。

上周聯賽面對修咸頓，史諾繼續安排full team出戰，甚至讓沙拿踢足90分鐘。明知週中面對聖日耳門爭歐聯出線、週日聯賽盃決賽，孰輕孰重，史諾竟然沒有做好輪換，是一大敗筆。

另一方面是開季之後未遭遇挑戰，球員輕視對手。

今季的利物浦幾乎如入無人之境，球員越踢越心雄，不論面對什麼對手，都不知收放。例如面對巴黎聖日耳門，首回合被強攻下仍贏波而回，結果次回合太過鬆懈，開波不久就失球，就是看輕對手所致。

同理，聯賽盃決賽面對紐卡素這個聯賽的手下敗將，利物浦球員未見認真應對，失兩球後才如夢初醒急起直追，但為時已晚。

利物浦全季暫時僅輸了4場波，包括聯賽不敵諾定咸森林、足總盃第四圈面對英冠的普利茅夫輸波、歐聯輸給聖日耳門，以及聯賽盃決賽敗予紐卡素。

今季森林如脫胎換骨，現挑骨排在聯賽榜第3位，證明了實力。利物浦輸，事少，因為不影響爭標；足總盃輸給英冠，已經敲響警號。

只是之後幾場聯賽，阿仙奴連失7分，與利物浦差距拉濶，更加令利物浦領隊和球員「掉以輕心」。

卒之連輸今季最重要的兩埸敗仗，證明了利物浦在心態沒有調整好，也印證任何球隊在悠長球季中，總有一段低潮。問題是低潮何時出現？延續多長？如何應對吧！

雖然利物浦陷入低潮，但運動數據分析網站Opta以超級電腦模擬的結果顯示，利物浦今季奪冠機率高達98.98%，阿仙奴雖然也有機會後上，但只有1.02%機會超越利物浦，因此數字上利物浦封王是必然的事。

這個低潮會延續多久？對強隊來說應該事不過三，所以下一輪的聯賽應該要反彈，加上本週是國際賽日，休息過後的利物浦應該可以重拾勝利。

已經幾乎是囊中物的聯賽冠軍，相信也難以失落。

本周焦點

英格蘭將會出戰世界盃外圍賽，也是新領隊杜曹上任後首次帶隊出戰。

杜曹帶隊只要有兩大看點，其一是踢法和戰術，會否未英格蘭帶來新氣象，尤其杜曹的踢法向來以進攻聞名，看是否能一改英格蘭悶蛋的踢法。

其次是今次有不少新人入選，部分是小將，部分是以往的國家隊邊緣人。杜曹如何用這班新人，值得期待。

杜曹選人的標準是以狀態優先，不是以名氣先行；例如近期在維拉表現出色的華舒福，時隔一年再度入選，甚至在聯賽盃決賽攻入一球的紐卡素中堅般恩，都首次獲得入選機會，證明杜曹確實有眼光。