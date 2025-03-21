Huawei最新穿戴式產品亮相：舒適的FreeArc開放式耳機與Band 10運動手環健康管理

獨有「C形橋」設計

與傳統真無線耳機一樣，FreeArc可放在充電盒充電。

FreeArc採用140°黃金三角支撐結構，結合人體工學與美學的獨特「C形橋」耳機設計。

FreeArc備有黑、白、綠三款配色，採用140°黃金三角支撐結構，結合人體工學與美學的獨特「C形橋」耳機設計，經過超過10,000個耳廓曲線分析，配合0.7毫米鎳鈦合金，確保貼合耳朵形狀，兼提供穩固且舒適的佩戴體驗。耳機表面以81.5%覆蓋親膚液態矽膠，並獲得SGS智能綠色獎章認證，掛耳部分用上S形曲線設計減輕耳屏壓力，擴大接觸面積，進一步提升穩定性。

FreeArc配備17 x 12毫米驅動單元，結合動態低音算法與自適應等響度技術，呈現均衡的音效表現。耳機內置反向聲波系統減少漏音，而雙麥克風配置與三重通話降噪技術，在戶外通話可確保清晰無干擾。此外，FreeArc是Huawei首款支援IP57抗水等級耳機，配合400 米連接距離，讓用戶在跑步、騎車等運動時無懼汗水與雨水。

FreeArc配備17 x 12毫米驅動單元，結合動態低音算法與自適應等響度技術，呈現均衡的音效表現。

FreeArc單次充電可連續播放7小時，配合充電盒更提供28小時播放時間。

配合AI Life應用程式，可直接調校音效及手勢控制等功能。

續航方面，FreeArc單次充電可連續播放7小時，配合充電盒更提供28小時播放時間，並支援快充功能，充電10分鐘即可使用3小時。整體而言，FreeArc以舒適佩戴、實用功能與均衡音質，成為開放式耳機中的優質選擇。

定價：$999

監察身體與情緒健康

Band 10設有1.47 吋194 x 368解像度觸控熒幕。

Band 10是Huawei運動手環最新一員，採用鋁合金機身，經過CNC鑽孔與切割工藝處理來呈現金屬質感。手環提供綠、藍、紫、白、黑多色選擇，8.99毫米厚度及15克重量，加上搭配彈性氟橡膠錶帶，帶來舒適且透氣的佩戴感。Band 10亦內置多款個性化錶盤，如熊貓華華、星空微夢等，滿足用戶對外觀的多樣化需求。

手環備有按鍵，可一按進入功能選單。

手環背面設有不同的健康監察器，兼設有兩點式磁級充電介面。

健康監測方面，Band 10配備心率變異性 (HRV) 技術，能實時追蹤心率、血氧飽和度 (SpO2) 與呼吸速率，並在數據異常時提醒用戶。睡眠監測功能深入分析睡眠時長與深淺眠比例，結合智能就寢提醒、白噪音與正念冥想功能，幫助用戶改善睡眠品質。

Band 10配備心率變異性 (HRV) 技術，能實時追蹤心率、血氧飽和度 (SpO2) 與呼吸速率。

支援100種運動模式，記錄的運動數據可直接在Huawei Health應用程式觀看。

Band 10亦內置多款個性化錶盤，亦可以在Huawei Health下載。

Band 10新增情緒健康管理功能，透過寵物主題錶面直觀呈現即時情緒狀態，並提供呼吸練習等紓壓建議。此外，手環設有1.47 吋194 x 368解像度熒幕，內置電池提供14天續航能力，充電5分鐘即可使用兩天，並兼容iOS與Android作業系統可連線使用最多14天，以及支援100種運動模式。

定價：$299

查詢：Huawei 8128 8810