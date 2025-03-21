Robot時代降臨！人形機械人模型GR00T N1免費任用，解讀NVIDIA開源背後的商業算盤！

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC 2025人工智能大會上高喊：「通用機械人時代已經來臨」，並宣布推出全球首個開源、可完全自訂的機械人基礎模型「Isaac GR00T N1」，有助加速機械人研發進度，以解全球勞動力短缺的燃眉之急。有市調機構預測，GR00T N1可望在2028年將全球人形機械人市場產值推升至40億美元。它在技術上有何獨到之處？NVIDIA以開源方式免費提供此模型，到底背後有甚麼盤算？

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GR00T N1模型採用雙系統架構

2025年3月18日，黃仁勳在GPU Technology Conference（GTC）大會上，除發表新一代AI晶片Blackwell Ultra、Vera Rubin、以及Feynman系列外，還宣布推出人形機械人基礎模型 GR00T N1。此模型將以開源（Open Sourced）方式釋出，供開發者免費自由運用，藉此縮短研發時間，加快機械人進入市場的步伐。

NVIDIA GR00T N1模型採用雙系統架構，模擬人類快思與慢想的思考模式，讓人形機械人的思維和動作更加接人類。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

GR00T N1是去年GTC發布的「GR00T」升級版，當時聚焦於工業應用，今次則將應用範圍擴展至不同造型的人形機械人。GR00T N1採用雙系統架構：系統1屬快思模式，有點像人類的直覺思考或反射神經，負責將AI擬定的計劃化作具體行動，實現多重步驟的連續動作；系統2則屬慢想模式，讓機械人懂得分析四周環境、理解人類指示，並進行逐步推理，然後規劃最優化的行動計劃。

NVIDIA透過數碼分身（Digital Twin）平台Omniverse，向系統1灌輸真人示範動作數據來進行模擬訓練，讓機械人能夠做出更精準和流暢的連續動作，例如右手取物後，把物品從右手換至左手；甚或執行複雜的多重指令動作，譬如將物品包裝好後，再搬運至指定位置。

在GTC大會結束前，超萌機械人「Blue」驚喜現身，黃仁勳即席向它發出指示，Blue懂得完全照辦；當黃仁勳稱讚它時，Blue更會以肢體動作加以回應。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

Blueprint技術解決訓練數據不足

現時美國波士頓動力（Boston Dynamics）、亞馬遜（Amazon）投資的初創Agility Robotics、德國初創NEURA Robotics、以色列初創Mentee Robotics、以及挪威初創1X Technologies等，已使用GR00T N1來開發機械人。

不過，製造出機械人後，就要面對訓練機械人所需大量數據的難題。有鑑於此，今次NVIDIA也同步推出可以生成合成動作數據的「GR00T Blueprint」技術，只需輸入少量由人類示範動作的數據，就能產生大量可用於訓練機械人的合成數據（Synthetic Data）。NVIDIA宣稱，GR00T Blueprint可以在11小時內產製78萬個合成動作，等同於6,500個小時（約9個月）人類示範動作的總數據量。

除此以外，NVIDIA宣布與Google DeepMind、Disney Research攜手開發開源物理引擎「Newton」，預計會在2025年底釋出。它可以優化機械人的學習效果，讓它們懂得如何精準地處理複雜任務。

黃仁勳：人形機械人5年內普及

根據今次合作協議，NVIDIA亦會跟Google DeepMind聯合開發可讓機械人學習負載提高70倍的「MuJoCo-Warp」框架。另一邊廂，輝達則會跟Disney Research合作，將Newton物理引擎導入至迪士尼樂園的娛樂機械人。

黃仁勳表示，人形機械人可能在5年內就會進入人類生活，屆時租用一個機械人大概只需10萬美元（約78萬港元），算是很划算。（圖片來源：翻攝NVIDIA官方YouTube影片）

在GTC大會結尾，以電影《星球大戰》為設計靈感的機械人「Blue」壓軸登場，黃仁勳向它打招呼，它則向黃氏搖頭擺尾示好，展現有趣的人機互動情境。最後黃仁勳對它說：「午餐時間到了，要回家喔」，Blue遂跟著黃氏走進舞台布幕後，象徵著機械人即將進入人類生活。黃仁勳表示，內置AI系統的人形機械人將在5年內逐漸普及起來，初期很可能先在工廠被大規模使用，因為生產線的環境容易控制，而機械人要應付的任務亦較為單一和具體。

市調機構TrendForce指出，GR00T N1模型擁有開源特性和完整數據集，有助於開發者針對特定應用場景進行開發和訓練，進而縮短產品上市時間。因此，在GR00T N1的護航下，機械人量產時間表將會提前，到2028年全球人形機械人市場規模可望達40億美元（約312億港元）。

GR00T N1為輝達產品築護城河

面對如此龐大的潛在商機，黃仁勳早已在硬件和軟件兩大板塊作出部署。硬件方面，嵌入式AI運算系統可說是人形機械人的電子腦，NVIDIA針對中小型機械人的產品有Jetson Orin NX和Nano，面向大型高階機械人的則有AGX Orin，說得上是有著最完整的硬件產品布局。

軟件方面，目前大部分歐美、甚至中國機械人公司都在NVIDIA Omniverse平台上對機械人進行模擬訓練，加上剛剛發表的GR00T N1模型、GR00T Blueprint合成數據生成技術、以及Newton物理引擎，可見輝達已建立完整的機械人軟件生態圈。

縱然GR00T N1屬於開源授權，但因機械人模型參數通常跟硬件配置有一定程度的綁定，所以選用此模型的開發商都會傾向使用NVIDIA硬件，以達到理想的運作效果。即使輝達推出開源模型，但建基於此的軟硬件生態圈依然可能是封閉的。由是觀之，GR00T N1在機械人領域所扮演的角色，就好像CUDA開發工具在輝達AI晶片霸業中的角色，同樣是為其產品築建護城河，塑造其對手難以攻克的競爭優勢。