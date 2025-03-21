期間限定「文華餅店」置地開幕！率先試食賣相精緻蘋果撻、限量鹹蛋黃蛋奶凍肉鬆牛角包

香港文華餅店最近於中環置地廣場開設了一間期間限定店，出售蛋糕、朱古力、麵包、三文治等，或許你會很好奇，香港文華東方酒店那麼近，為甚麼要走去置地買呢？期間限定店當然有期間限定的東西，除了有新登場的「鹹蛋黃蛋奶凍肉鬆牛角包」外，還有專為Lauren Tsai個展《My Dream : Our Hill》而設計的「Apple Elysium 蘋果撻」。紅卜卜的立體蘋果，非常別致，一看就令人心動，每日限量20個，想買來打卡就要快手！



設於置地廣場B樓的文華餅店期間限定店。（攝影：Katty）

為了這間期間限定店，高級糕點廚師Daniel Texter特別設計了「鹹蛋黃蛋奶凍肉鬆牛角包」，靈感來自他在香港最喜愛的食材之一的「鹹蛋」，他將鹹蛋黃混合大溪地雲呢拿奶黄，甜中帶鹹，又有雲呢拿及蛋香，再配上鹹香的豬肉鬆與紫菜，中西合璧的風味非常獨特。留意，這款牛角包只在置地的期間限定店發售。



鹹蛋黃蛋奶凍肉鬆牛角包 $68

為了三月藝術月，置地廣塲特別與Lauren Tsai（蔡蘿倫）合作舉辦全球首個裝置藝術個展《My Dream : Our Hill》。Daniel以她的藝術願景為靈感，創作了限量版「Apple Elysium 蘋果撻」，由3月24日至4月6日每日限量供應20個。這款甜點以焦化忌廉牛油糖撻為基底，搭配鮮紅蘋果形狀的大溪地雲呢拿忌廉，中間夾著烤蘋果醬，綠色的是苔蘚狀海綿蛋糕，口感與味道層次分明，絕對是一件好睇又好食的「藝術甜品」！



文華餅店高級糕點廚師Daniel Texter特別為Lauren Tsai個展《My Dream : Our Hill》設計的「Apple Elysium 蘋果撻」。（攝影：Katty）



Apple Elysium 蘋果撻 $88

雖然3月24日才開始發售，但記者已經率先試食了！別以為蘋果撻只有「外在美」，切開同樣漂亮，蘋果入面的雲呢拿忌廉又滑又軟，有點似棉花糖，入面夾著的蘋果醬香甜而不膩，還有鬆脆的餅底及軟綿綿的海綿蛋糕，口感與味道層次分明，絕對是一件好睇又好食的「藝術甜品」！（攝影：Katty）

於3月25日至4月13日，置地廣場中庭將呈現藝術家Lauren Tsai的首個大型藝術裝置《My Dream : Our Hill》。裝置的中心矗立著一棵5公尺高的大樹，象徵著連結與成長。



期間限定店內還有多款文華餅店精選蛋糕。



精選蛋糕包括3月限定的「Pollock Nights」（波洛克之夜），靈感源自Jackson Pollock（克遜‧波洛克）的經典畫作，黑芝麻及黑朱古力海綿蛋糕內是黑芝麻慕絲、柚子忌廉、黑芝麻脆片及爆炸糖，非常特別。（攝影：Katty）



安德魯餅店的蛋撻也可在期間限定店買到。（攝影：Katty）



Daniel告訴記者，他比較喜歡鹹的麵包，特別是這個火腿芝士牛角包。（攝影：Katty）



店內亦有出售朱古力禮盒。

香港文華餅店期間限定店

地址：中環置地廣場中庭B楼B64-65號

日期：即日至5月31日

營業時間：星期一至五 8am-7pm，星期六、日及公眾假期 10am-6pm