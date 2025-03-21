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21/03/2025

Bakehouse 3月兩大新品︰煙燻牛肉牛角酥鹹香惹味，復活節限定十字包回歸！

#十字包 #Bakehouse #FoodNews #美食 #煙燻牛肉牛角酥
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Text: Eunice Chow Photo: Bakehouse

　　Bakehouse3月兩大新品來了！全線 Bakehouse 門市3月24 日起發售煙燻牛肉牛角酥，鹹香的煙燻牛肉絕對係meat lover最愛，辣椒、醃黃瓜配芝士勁惹味！另外，熱門復活節美食十字包回歸，選用提子乾、糖漬果皮和錫蘭肉桂製作經典配方，今年包上十字標誌作新嘗試，以招牌牛角包酥皮來製作！

 

煙燻牛肉牛角酥 $58

 

　　先介紹3月24 日起發售的煙燻牛肉牛角酥，香脆的牛角包內夾滿濃郁鹹香的煙燻牛肉，配上微辣的墨西哥辣椒、醃黃瓜的酸爽、巴馬臣芝士的濃郁、蔥花的清香，以及芥末蛋黃醬的獨特風味，濃郁鹹香，層次豐富！

 

煙燻牛肉牛角酥集微辣、酸爽、濃郁及鹹香於一身，層次豐富！

 

濃郁鹹香的煙燻牛肉超粉嫩，令人食慾大增！

 

　　復活節將至，bakehouse 熱門復活節美食十字包回歸！今年依舊使用經典配方，將提子乾、糖漬果皮和錫蘭肉桂揉合出溫暖的香氣，再淋上柑橘豆蔻糖漿，甜而不膩，加上柔熟的麵包，令人一試難忘。大家細心留意的話，今年十字包特別選用 bakehouse 招牌牛角包酥皮來製作十字標誌。據知，為口感增添微妙變化，甚至需要在冷凍倉內塑形呈現精緻的十字標誌，復活節限定美食十字包供應期為3月17日至4月27日！

 

今年十字包特別選用 bakehouse 招牌牛角包酥皮來製作十字標誌。

 

十字包 $30（供應期︰3月17日至4月27日），添加牛油及果醬拌食更滋味。

 

煙燻牛肉牛角酥 $58（供應期︰3月24日起）

十字包 $30（供應期︰3月17日至4月27日）

售賣點︰全線 Bakehouse 門市

 

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