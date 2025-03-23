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23/03/2025

鮑威爾力挽股市狂瀾

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　波瀾壯闊的美股暴跌，終於迫出鮑威爾和特朗普先後發話。鮑威爾認為增長風險是「過渡性的」，而特朗普則號稱對等關稅具有靈活性，抄底資金趁機入場，美股避免了連續5周下挫，而2年期國債收益率更在鮑威爾發言後直挫14點，資金重拾了美國聯儲局今年減息兩次的信心，債市大漲，美元指數升回104。

 

　　市場動盪，避險工具黃金的價格一舉衝破3000美元，今年第16次創歷史新高，銅價也創歷史新高。產油國討論削減產能，原油期貨價反彈。德國修憲塵埃落地，德國國債止跌回穩，歐元轉弱。中國經濟開局向好，政府推出提振消費專項行動。不僅聯儲局，日本和英國央行上周開會也決定按兵不動。特朗普與普京和澤連斯基分別會面，停火尚未實現。

 

　　從「耐心」到「過渡」，鮑威爾使出語言干預，再次證明自己是「央媽」的典範。在經濟衰退風險日漸升高、物價壓力屢壓不下的情況下，聯儲局FOMC召開了3月會議。聯儲局在最新的經濟預測中，調低了2025年GDP增長預測，調高了通貨膨脹預測。美股、美元都已跌到去年11月總統選舉前的水平，市場情緒低落，去風險呼聲高漲。應該說，鮑威爾走進記者會的時候，手裏攥著一把爛牌。

 

　　FOMC的會後聲明，刪除了「增長與通脹風險相均衡的提法」，鮑威爾在記者會上也承認通脹回落未及預期，經濟增速在放緩，特朗普新政導致政策性風險，然後話鋒一轉，提出應該穿過短期因素的迷霧而不作政策舉動。他將目前的通脹壓力、增長壓力和政策壓力，統統歸類「過渡性的」。市場聞訊大喜，美股、美債和美元匯率一齊止跌回升。

 

資金重新預期聯儲局今年會減息兩次，美股避免了連跌5周。(iStock)

 

　　筆者認同鮑威爾對經濟的判斷，美國經濟下滑大勢已成，不過增長軟著陸的機會比跌入衰退的機會更大。至於物價上漲是不是「過渡性」，還有待觀察，而「不同尋常高」的不確定性來自特朗普政府的關稅政策以及其他國家的報復措施。對此，聯儲局需要觀察和等待，所以暫停利率動作是合適的。

 

　　筆者始終認為，本周期美國的主要風險不是來自實體經濟，而來自金融風險。實體經濟的槓桿並不高，居民消費和企業投資在回歸正常水平和周期。金融市場則熱錢橫流、估值頗高、衍生產品叢生，連環爆煲的機會在上升。鮑威爾用如此溫柔的語境向資金描述經濟現狀，顧忌的恐怕是金融市場，再次證明Fed Put（聯儲局市場保底）並非子虛烏有。

 

　　聯儲局政策上有改變的減少縮表(QT)規模，將每月縮減資產負債表的規模從250億美元減少到50億美元。自從2022年6月，聯儲局累計縮表約2萬億美元，剩餘流動性基本上被抽光了，所以下個月開始QT規模大幅調低，以此維持發債成本的穩定。值得一提的是，儘管點陣圖中FOMC成員預計減息的中位數多了，其實成員中不同意今年減息的人數也多了，所以點陣圖中的中位數要慎用。

 

　　鮑威爾記者會後，利率期貨市場的定價顯示，資金預期今年7月聯儲局會減息1碼，10月再減1碼。鮑威爾當年用「耐心」兩字，成功引導了市場預期，如今祭出「過渡」兩字，繼續帶市場節奏。他的「央媽呵護」式口頭干預奏效了，只是不知特朗普還可以玩出甚麼花招。隨著鮑威爾和特朗普相繼出口干預股市，這一輪恐慌性拋售應該已經告一段落，市場回歸基本面因素。

 

　　德國新任總理默茨所領導的基民黨聯盟，聯同社民黨和綠黨，在新議會宣誓前衝刺完成了憲法修改，為軍費擴張和赤字財政打開了大門。此舉結束了幾十年來德國堅持的均衡預算理念，4000多億歐元的軍費開支和5000億歐元的基礎設施建設呼之欲出。5年近萬億歐元的新增開支，對於5000億歐元上下GDP的德國無疑是巨大的，歐洲股市為之一振，德國債市則受到衝擊。

 

　　德國的工業生產已經連續5年萎縮，威脅著550萬份高端製造業就業機會。俄烏衝突帶來的能源困境、中國產業升級構成的挑戰和美國貿易戰的不確定性，令德國經濟遭遇兩德統一以來最大的挑戰。默茨的刺激措施對德國GDP有巨大的幫助，但是對可持續的經濟增長卻並無裨益。德國只不過成為最後一個加入用財赤換增長的G7俱樂部。

 

　　特朗普在俄烏衝突以及對歐關稅問題上的態度，令歐洲突然發覺習以為常的軍事保護傘不見了。歐洲央行行長引用法國詩句：「我們時代的麻煩，是未來不再會是過去」，相信這很反映歐洲精英們今天的心態。軍事免費午餐的時代結束了，到底是央求美國回心轉意，還是建立獨立的自我防衛體系，成為歐洲的哈姆雷特之問。

 

　　1956年蘇彝士運河危機爆發後，英法聯軍打算軍事干預，但被美國強勢逼回，歐洲當時就有過一次我們要不要有自己的軍隊和防衛系統的爭論。之後英國決定靠近美國，法國決定軍事自主，1966年更脫離了北約指揮系統。但是軍事自主是價格昂貴的奢侈品，從軍事開支到武器研發都需要龐大的投入，何況27個國家貌合神離，三個和尚沒水喝的窘境不斷會上演。

 

　　特朗普對歐態度的U型轉變，令歐洲羞憤交加，領袖們連續召開緊急會議，試圖建立起一個毋需美國的北約組織，《經濟學人》雜誌更稱：「歐洲現在都是戴高樂主義者」。可惜戴高樂主義並不是開幾次緊急會議就可以的，歐洲已經幾十年沒有作任何實質性軍事準備了，在一個危機叢生、政壇混亂的年代，各國究竟有多少真正的投入來達成此目標，的確有點尷尬。

 

　　本周重要數據不多，關注點有兩個，第一是美國的PCE通脹和PCE消費，預計兩個數字較上月均有明顯反彈；第二個是東京CPI，估計食品通脹帶動物價進一步上漲。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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