恒基地產集團創辦人李兆基（四叔）於3月17日黃昏逝世，享年97歲。四叔乃白手興家，造出一個千億商業王國，過去亦有不少惹火言論。小弟翻查Blog文記錄，原來在不同時期都有討論過關於四叔的新聞，這裏作點回顧，看看我對四叔的看法及一路以來的變化。

四叔曾於2008年1月預言恒指將於秋天升至36000點，當時四叔被稱為「亞洲股神」，久不久給股民「指點迷津」。當日那個36000點的預言其後怎樣呢？到2008秋天時分，金融海嘯來臨；到2008年9月，有新聞標題為《四叔又講股：「蝕得好慘！」》，當時股市還未跌至最低位，四叔再預測股市走勢，預料恒指年底升至23000點或以上，當時稱自己「有買無賣」，所謂「蝕得好慘」，只是當時談到大手買入碧桂園的投資決定而已。

結果，恒生指數一直跌至約12000點，戰況慘烈。以四叔的人力、能力、資源、財力，以及接近消息的距離，與任何散戶相比都要贏好幾條街，為何結果如此呢？證明了一點，未來難以預測。期後，四叔叫大家別再稱他為「亞洲股神」，更自嘲「冒牌股神」。

到2010年10月，四叔抱三個孫成為城中熱話，本應是值得高興的事，但原來那三個孫兒是他的長子借人工受孕的方法得來，這三個另類小生命立即令全香港人討論道德問題。當時我對此事也偏向負面，亦擔心那三位小朋友的成長陰影，大家還記得該新聞嗎？

四叔近年鮮有公開露面 (AP)

到2012年6月，四叔公開指當刻應該買股而不要買樓，背後邏輯是他認為地產股的折讓大，市帳率只有0.4，即1元股本只賣4毛錢，四折出售，非常抵買。本來四叔的論點也頗合理，但一個月後他再度接受訪問時，竟然公開買股貼士，更鼓勵人家用孖展槓桿，實在過火。

四叔解釋，當時地產股普遍股價只有淨資產的一半左右，用5毛錢買價值1元的股票，要是股價回復正常水平，回報已經有一倍；如果再利用孖展槓桿，買1000萬就能贏4000萬，認為賭一賭無妨。當時正值歐債危機陰霾籠罩，四叔言論提出不到一星期，西班牙出事，港股大跌。當時小弟發文希望四叔注意自己身份、地位及影響力，積點陰德。

在2012年之前，四叔的言論多是談股票，而我的評論多數有點負面，似乎不太喜歡他，及後很少再見到四叔出來講股。當四叔不講股時，我對他的感覺似乎好一些。例如2013年，四叔提出考慮捐出農地，要求政府按他的意思發展，但被政府婉拒了。記得當時坊間有不少討論，技術問題、邏輯法理、陰謀論等滿天飛，我反而偏向支持他的動作。

最近期的一篇，亦是最後一篇有關四叔的文章，寫於2019年5月，當時四叔宣布退休，而我當時寫了一篇《阿二的智慧》，回顧四叔一生，指他其中一個厲害之處在於隱藏自己，永遠做「阿二」。做第二，除了尊重別人、低調謙卑，其實內裏還有不少大智慧。

無論如何，四叔一定是一個大人物，喜歡不喜歡也好，從他身上總有值得借鏡與學習的地方。讀者有興趣不妨回顧小弟過往談論四叔的文章，溫故知新。祝願老人家一路好走。

相關連結：

【四叔的預測】

【四叔又講股：「蝕得好慘！」】

【四叔又抱三個孫】

【四叔話買股不買樓？】

【四叔應該積點陰德】

【肥別人田就不能？】

【阿二的智慧】