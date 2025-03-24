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24/03/2025

特朗普時日無多

#政政經經 #財金大勢 #特朗普 #新門羅主義 #新門羅主義 #加拿大 #格陵蘭 #墨西哥 #教育部 #大國博弈
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　　在甚麼情況下，我們會謂「時日無多」？應是享受好的東西，時日無多；要做的事（當然是指好事），時日無多。筆者指特朗普時日無多，就是指後者。

 

　　特朗普有甚麼好事要做，而時日無多？

 

　　1. 擴張領土來做內循環

 

　　2. 教育改革

 

　　市場對巴拿馬運河一事近日討論得沸沸揚揚，筆者懶得去論商人愛國否，反正有些人是愛國少愛錢，有些商人是狂愛錢而不愛國，這是人品（不是人性）問題，你討論得乜？

 

　　春秋戰國范蠡，有講就是後來的陶朱公（中國第一代超級商人），就是愛國的；清代的胡雪巖，也是愛國的，不過後來被抄家了；香港的霍英東、邵逸夫也是愛國的，所謂愛國，不是面子上捐這捐那，但就暗中掠油水，不止九出十三歸，而是一出百倍歸，如何做到不敢講，因為我怕死，而做到的人尚未死，此時掀大人物隱私，是自己找死，我信天收便是。

 

　　有人稱霍英東開放了南沙，並以一元價賣回給國家（不好講是捐，因為收咗一元嘛！），死後得以冚國旗，不也是一元出，無限光榮歸？不求利，求名唧，如此講都無法，看有幾多人可以跟吓、學吓？跟唔到、學唔到，收聲。

 

　　特朗普之所以在意巴拿馬運河，是因為他要搞「新門羅主義」。門羅主義是指美國將其勢力縮至美洲本土，堅守「歐洲不犯我，我不犯歐洲」，是美國在1823年由當時美國總統門羅所提出的韜光養晦外交政策。其時美國弱，不欲歐洲強國插手美國事務，在此政策下，美國得以安靜地發展其國內工業、經濟，而歐洲諸國則自己打第一次和第二次大戰，打到自己稀巴爛，美國才棄門羅主義出來執死雞，完成美國主宰世界的霸業。只不過霸完之後便奢，現知衰，特朗普便開啟「新門羅主義」。

 

 特朗普覬覦著加拿大、格陵蘭及墨西哥等地的資源。(AP)

 

虎眈加拿大、格陵蘭、墨西哥

 

　　今時美國的領土是想北囊加拿大及格陵蘭，南領墨西哥新萊昂州、科阿韋拉州、塔毛利帕斯州，這是領土與管治權的擴展，又怎是求收縮的韜光養晦？原因是1823年美國人少，當時只要吞了原住民（印第安人）的資源已經夠食；今時人多了，要較多資源才夠食，而加拿大、格陵蘭有足夠的種種資源，墨西哥三州則有石油和勞動力。擴展了領土和掠取了人家資源，才可養到自己，要偉大，就要打通美國東西兩岸海路運輸，所以巴拿馬運河必需要為美國船隻優先服務，其他國家船隻，請排隊或付高昂的插隊費。

 

　　為要掠取加拿大、格陵蘭、墨西哥等地，美國一定會不履行二次大戰後的雅爾答協議，該協議是要保護弱國不受強國霸凌。今時美國為養活及強大自己，怎能不弱肉強食？所以退群（即退出不少國際組織）陸續有來，不受國際組織的綑縛，才可損人利己任我行。至於甚麼的自由、博愛、人權、主權都是過時物，在特朗普跟前都是遇佛殺佛、見魔殺魔，因此指摘美國出爾反爾是多餘的。

 

　　上周，法國有教授被邀去美國開會，過海關時，抽檢到他手機中存有與其朋友批評特朗普的一些政策，純是私人討論，但就被美國入境處列為不受歡迎人物，立遣返。吓？乜美國無言論自由咩？無咗好耐啦！

 

　　只有些蠢人才信有，唔信？你下次入境美國時試吓大聲批評特朗普吖！

 

　　筆者只忠告今後入境美國境者，最好換部新手機，不過又要擔心，入境處美官問你，點解無聊天紀錄？

 

「快樂學習」出不了人才

 

　　特朗普上周宣布解散美國的教育部，因為這又是另一個他感到時日無多的改革事項。不少人都認為美國教育很好，值得家長送子女往讀，值得全球教育界馬首是瞻，這又是愚昧到加零一的盲見。如真的好，不會讓馬斯克和特朗普齊力去弄垮今時的美國教育部啦！

 

　　特朗普解散美國教育部，值得家長和教育界深思：乜嘢叫做好教育？教育又應做到乜？

 

　　美國憲法，並無對教育立下國本，由各州自行決策，結果就受到共和民主兩黨之爭及美國教師工會所累。

 

　　共和黨是商企為主，要求學校教育能培養出合格的工人和管理者；民主黨為爭少數族裔和工人選票，鼓吹「快樂學習」，因為強迫他們子女學習有成，即要刻苦學習，是使孩子不快樂。而美國的教師工會也支持快樂學習，因為督促學生用功是困難的，連萬世師表孔子也被宰我問三年之喪，問到無好氣，只稱「汝安則為之」，即是你happy就算啦！

 

　　結果？今時有70%美國學生在閱讀和數學上不達標，而教師工會代表在美國國會一次聽證會上稱，逾80%美國學校不達標。

 

　　蘇聯率先把太空人送上太空後，美國政府醒覺美國教育何其差，所以提出了教育改革方案，黨爭使到這些改革方案未能快速、全面落實，到奧巴馬上任便將數十載的教育改革一棒打下，這些被下馬的教育改革是甚麼？

 

　　1989年老布殊和50位州長開了美國第一次教育高峰會，此會沒有教師代表，也沒有兩院議員，因為已預知他們會反對改革，此高峰會定出要於2000年達到：

 

　　1. 所有適齡兒童入學

 

　　2. 高中生畢業率要達90%

 

　　3. 學生在4、8、12年級必須牢固掌握語文、數、科學、歷史、地理科目

 

　　4. 學生要在科學和數學方面達到世界第一水平

 

　　5. 每個成年人，必須掌握全球競爭中必須具備的知識和技能

 

　　6. 所有學校必須消滅毒品，鏟除校園暴力，提供良好學習環境

 

　　如你作為家長，可贊成？可惜，行不了幾年，美國學校仍是烏煙瘴氣地「快樂學習」，中國學生則是拚死地去應試學習。結果就出了深度求索(DeepSeek)的梁文鋒，宇樹科技的王興興……不要話中國教育抄你美國的，抄了便瓜了。

 

　　特朗普會怎改革美國的「快樂學習」教育制度？估計仍會沿用上述六點的大旨，更會抄中國的「應試教育」。學校教育是為考試，走著瞧。

 

　　特朗普這兩個措施是可以為美國再次偉大提供條件，但世界不是你特朗普說了算的，他會怎時日無多呢？

 

　　明天（25日）續。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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