嚇死外國人的中國神獸Manus 曾風光無限的「獨角獸」逐漸淪為彊屍？

神話與現實之間的反差從未如此諷刺，那些估值超過10億美元的新創公司。當全球經濟寒風凜冽、資本狂歡退潮，這些曾風光無限的「獨角獸」正逐漸淪為殭屍 —— 估值虛高、融資無門、進退維谷。

這些企業既無法以理想估值上市，又難以獨立盈利，只能靠裁員、削減業務或接受流血融資續命。

史丹福大學2017年的一項研究早已預警：當時的美國獨角獸企業平均估值比實際價值高出51%。估值泡沫的根源在於複雜的股權設計：許多公司透過向優先股股東承諾高額回報（如「2倍本金優先退出權」），吸引投資推高估值，而普通股的價值卻被稀釋至近乎歸零。

2022年後，Fed激進加息終結了這場狂歡。資本市場的邏輯從增長至上轉向盈利為王，除AI等少數風口外，大部分賽道迅速遇冷。

DeepSeek 的橫空出世，如同在平靜的矽谷投下了一枚震撼彈，嚇死鬼佬。

進入2025年，一個新趨勢又出現了，各種各樣的AI Agents 出現，標誌著AI即將從單一工具變為通用任務執行平台，人們還可以自主訓練垂直領域的Agents，解決專業領域裏面的複雜任務。

Manus這款AI應用短短24小時內一夜爆紅，Twitter前CEO Jack Dorsey看完示範影片後給予 Excellent 的評價，讓 Manus進入了國際用戶的視野。

我們不禁要問：Manus的實力究竟如何？它會成為下一代AI應用的獨角獸雛型嗎？

如果說ChatGDP，Deepseek，Grok-3是腦，那Manus就是手。

ChatGDP負責幫你答疑解惑，指導你做事，Manus則是把活幹完，直接出結果。以前老闆下指令給員工，員工出結果。現在老闆可以給Manus下指令，Manus出結果。

有了這個二十四小時待命的Manus，打工仔算是徹底被廢了武功，挑斷手筋腳筋。

例如，當用戶詢問「如何規劃最便宜的旅遊路線」時，DeepSeek會提供詳細的步驟和推薦，但訂機票、比價、做PPT等操作仍需人工完成。

Manus的顛覆：用戶只需下達指令，Manus便會像人類助理一樣，自主操控電腦——打開Trip.com搜索攻略、調取Excel表格分析預算、實時取機票價格，甚至生成帶動畫效果的PPT彙報。

例子：我是個小公司辦公採購員，要買5台辦公電腦，老闆說總價不能超過3萬塊，能不能推薦幾個型號？最好帶Amazon比價鏈接。

這種End to End的任務閉環，徹底打破了AI動嘴，人類動手的傳統模式。本以為ChatGPT已是天下無敵，沒想到Manus直接改寫了遊戲規則！

殭屍獨角獸潮揭示了一個殘酷真相：當資本褪去，唯有真實的使用者價值和健康的商業模式才能存活。

對創業者而言，這或許是個回歸初心的契機，少一些估值遊戲，多一些產品打磨；對投資者，則需重拾「風險」二字的本質：不再盲目追逐風口，而是耐心陪伴企業穿越週期。

當今世代，不懂AI，不懂科技，不懂ChatGPT，不懂Deep Seek，不懂Grok-3，現在不懂Manus，確實是死路一條。

如果你是公司裏最懂AI的人，不光最安全，會最受重視。希望你成為公司裏最不可或缺的那個AI專家。