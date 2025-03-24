《白雪公主》票房慘淡：迪士尼真人版最差成績 羅拔迪尼路新作同期失利

由外籍女星Rachel Zegler、Gal Gadot主演的迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White），上周全球公映，可惜開畫票房成績比預期低，全球開畫票房約8730萬美元（約6.8億港元），成為史上迪士尼真人版電影開畫最差的紀錄，Rachel Zegler貼童年扮白雪公主宣傳亦冇效。至於金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）也失守，他主演的《The Alto Knights》票房亦告慘敗，全球票房收入竟然未能破億。

迪士尼真人版電影以往都有不少作品，《仙履奇緣》、《美女與野獸》、《阿拉丁》和《小魚仙》等，大受大小朋友歡迎，而近日上映的《白雪公主》，找來拉丁裔女星Rachel Zegler飾演白雪公主、以色列女星Gal Gadot扮邪惡皇后。開拍時已經是非多多，有傳兩位女主角不和，二人涉及對巴勒斯坦與以色列衝突的政見問題而面阻阻，日前Rachel Zegler在社交平台分享幕後花絮照片，她跟不少幕後工作員合照，而且多謝大家的支持，唯獨並沒有Gal Gadot在內，令傳聞更見真實。

當初電影公司決定選用Rachel Zegler飾演白雪公主時，也惹來不少反對聲音，有觀眾覺得近年迪士尼過份「政治正確」，選擇一名拉丁裔女星扮演白雪公主，形象上並不相符。加上Rachel Zegler不時發表對政治的個人意見，言論過激惹來群眾不滿，不少聲音要求迪士尼換角。

終於捱過一輪又一輪的是非，現在正式上映，卻見電影不太受歡迎，全球開畫票房僅收8,730萬美元（約6.8億港元），其中在北美地區，開畫票房4,430萬美元（約3.45億港元），反應慘淡，亦未能一如以往掀起話題。至於外地巿場也未如理想，成為迪士尼真人電影中，史上最差開畫成績，同時在美國的口碑同樣欠佳。Rachel Zegler 在社交平台貼出，童年時曾角色扮演白雪公主的照片，也未能催谷票房。

而美國的電影，近來都出現危機，與《白雪公主》同日上映，由金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）主演的《The Alto Knights》（譯名：黑道中人），票房亦告失守，全球票房僅只有506萬美元（約3,946萬港元），另一套近來上映的《米奇17號》（Mickey 17），製作成本花1.18億美元，但票房也是未如理想，預算蝕本收場，兩套戲令華納兄弟探索電影公司連續票房挫敗。