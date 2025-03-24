騙案手法｜網上平台「賣嘢都中伏」！警方十日內接獲57宗Carousell用戶網購騙案，騙款金額超過280萬港元！

別以為網上買嘢先會中招，原來網上賣嘢同樣危機四伏！過去十日，警方已接獲57宗在Carousell（旋轉拍賣）網上買賣平台上利用釣魚連結的網購騙案，騙款金額超過280萬港元！280萬港元！

網上買賣平台Carousell其實很好用，當轉季執屋斷捨離時，一定有很多想棄掉的東西，與其成為垃圾，不少人會試試放在平台上找尋買家，既環保又可以輕鬆賺錢，當作額外收入！

不過，騙徒都睇中這一點，想出相應的手法去行騙，例如會假冒買家向受害人表示有興趣買其上架的貨品，並訛稱用FPS付款，騙徒得到受害人FPS電話號碼後，便向其發送含有釣魚連結的SMS。亦有騙徒要求受害人離開買賣平台，改用WhatsApp溝通，期間向受害人發送釣魚連結。騙徒會向受害人訛稱已經付款，需要受害人點擊連結取款，最終目的都是為騙取受害人網上銀行帳戶或信用卡登入資料及一次性密碼。當騙徒獲得有關資料後，就會盜取受害人的銀行存款。

警方呼籲市民，網上賣嘢唔想得不償失，切記提防釣魚網站，不要點擊不明來歷的連結，更加不要在非官方的網站或向任何人披露個人帳戶或信用卡資料！