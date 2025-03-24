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24/03/2025

謝霆鋒逾30個美食推介︰港式奶茶、雞蛋仔及米芝蓮餐廳，全新Google 地圖地點清單特集

#Google 地圖 #美食 #謝霆鋒 #地點清單特集 #霆鋒的香港鋒味
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Text: Eunice Chow Photo: Google

　　為慶祝推出 20 週年，Google 地圖與全能藝人、跨界星廚 Chef Nic 謝霆鋒攜手，於「地點清單特集」（Shared List Feature）推出獨家美食清單：「霆鋒的香港鋒味」，大家可以跟住30多個心水餐廳搵食，透過他的視角和味蕾探索香港獨特的美食文化。

 

適逢謝霆鋒睽違 25 年再度在港舉行個人演唱會，他更在地點清單中加入了專為歌迷度身打造的演唱會預熱歌單。

 

　　究竟謝霆鋒有咩心水美食推介？大家只要於Google 地圖『地點清單特集』（Shared List Feature），即可參考謝霆鋒所精選的逾 30 間餐廳，每間都各有特色，盡顯香港多元飲食文化 。香港的茶餐廳文化甚具代表性，謝霆鋒的最愛有金鳳茶餐廳的雞批、菠蘿油等地道港式風味，形容是其「guilty pleasure」；他亦大讚我杯茶的「港式奶茶濃郁、鹹牛肉蛋治外脆內滑」。他推介的蘭芳園中環總店是70年老字號，招牌絲襪奶茶香口絲滑，蔥油雞扒撈丁一流。

 

霆鋒的香港鋒味 - Google 地圖

 

謝霆鋒大讚「我杯茶」的港式奶茶濃郁。（圖片來源︰google 地圖截圖）

 

金鳳茶餐廳（圖片來源︰google 地圖截圖）

 

　　駿景軒與廚魔名人坊巧妙結合粵菜與川菜兩大菜系，為食客帶來一場驚喜十足的味蕾之旅。謝霆鋒特別表揚駿景軒的「特色川菜醬汁蓋味而唔搶味」；也形容廚魔名人坊「火候十足鑊氣夠」，直說「聞名不如食個『富哥炒飯』」。

 

（圖片來源︰google 地圖截圖）

 

　　霆鋒的香港鋒味 - Google 地圖中亦有不少米芝蓮推介本地美食，例如一樂燒鵝，霆鋒大讚 「燒鵝皮脆肉嫩多汁，一定要堂食先夠香口」；坤記煲仔小菜「用三種米生煮，匠心製造，香口軟糯，不一樣煲仔飯風味」。

 

（圖片來源︰一樂燒鵝 fb）

 

坤記煲仔小菜（圖片來源︰https://guide.michelin.com）

嬌姐小廚「焗少爺豬扒飯煎雞蛋」同「 黯然銷魂叉燒飯」，鑊氣十足。（圖片來源︰google 地圖截圖）

 

 

霆鋒推介必嗌炸咖哩豬扒飯，豬扒皮薄多汁，咖哩微辣帶勁，過癮。（圖片來源︰新景園咖喱小廚 fb）

 

霆鋒認為低調高手大街小食（筲箕灣）足料爆醬，真正街頭美食嘅低調高手。（圖片來源︰google 地圖截圖）

 

霆鋒認為香港四季酒店Caprice是米芝蓮水準，正宗法國口味，fine dining之選。（圖片來源︰香港四季酒店Caprice）

 

　　除了「霆鋒的香港鋒味」地點清單特集外，大家亦可查閱香港旅遊發展局香港旅遊全攻略 - Google 地圖港鐵公司探索香港特色港鐵站KKday Hong Kong's Best Sights & Bites所制作的地點清單。

 

 

　　用戶可將這些地點清單儲存至自己的地圖帳戶或與朋友分享。Google 地圖亦將地點清單整合到所列地點的資訊面板中，以便在用戶需要時提供相關推薦。

 

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