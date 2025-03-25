《快樂退休》又再生BB

2017年推出拙作《快樂退休》（已經絕版，有得炒？），幾年後催生本欄這個網上版，之後，分享會邀約不絕，也有不少offer，希望推出網上頻道。

此書帶來的連鎖影響，遠比預期大。

小學時，學過N咁多嘢，但大部分已經畀番晒老師。只有聖經堂修女的一句，如雷劈一劈，小小心靈震一震，就此記一世——我為甚麼生在世上？（我的存在有甚麼意義？）每個人來到世界，都不會是純偶然的，一定有個原因。隨著年月日過去，我確有體驗。

後來上到中學，又是聖經課，修士大大聲宣稱：「各位同學記住，天生我材必有用！每人皆有自己專長，絕不會是廢物，只要專注個人強項發展，必有所成，能在世上扮演一個角色，作出或大或小的貢獻。」

中小學天主教修士老師的兩大思考啟發：我為甚麼生在世上、天生我材必有用。

以上兩句，記一世，人生經驗顯示——真！

希望我的經驗能對其他人有些微幫助

小弟並沒甚麼大天分或才華，但勝在精力旺盛兼對事事皆有興趣，也具火麒麟性格，故此，最適合從事傳媒工作。日日接觸新鮮事物（政治、時事、財經、飲食、旅遊、娛樂⋯⋯），再全部轉化成趣味性文章或節目輸出，令最大公約數受眾接收到，我乃是個有效「輸送工具」。

傳媒工作是我的終身志業

退休後，時間更多，可以擁有更廣泛興趣，簡直百花齊放，不少老友問：「碌 Sir，你究竟想開幾多瓣呀？」

更多老友不停提議：「你咁多嘢想發表，為乜唔開條《碌Sir網上頻道》，日日噏呀？」

其實，小弟邊有咁多精力真的瓣瓣開吖，只不過搞搞震將興趣變為「傳媒養料」，日日輸出啫，咁做，根本無壓力。不過，若真正孭起一條經常性頻道，分分鐘壓到抑鬱症復發喎！故此，只選擇當有話題又有意見想發表時，才久不久在網上亮相。

我只是覺得有需要或對別人有幫助時，才會在其他媒體亮聲亮相。

但弊在近幾年，不停有騙子利用我個「豬頭嘜」呃人，又話介紹乜乜必殺股，又話有投資絕技協助散戶發達。而報警後，也全無效用，石沉大海。

最近又有熱心網台投資者提議：「咁啦，我幫你開條個人頻道，名叫《碌Sir快樂退休頻道》，若果掂，加埋你facebook 12萬粉絲，接觸人數可高達幾十萬，不單能夠將你成日強調的『傳媒養料』有效發放，兼且，要痛擊騙子或揭露借你嘜頭呃人嘅網頁時，也可高速扑瓜佢哋嘛。嗱，你乜都唔使做，我搞掂晒，你到時到候坐低噏就可以，每次廿幾分鐘啫。」

我對網上頻道運作及製作一嚿雲，但既然有人做晒，試吓也無妨。

咦，又幾鬼吸引喎！每星期噏廿幾分鐘，講吓理財、美食、電影，一方面可以幫到飲食界及電影界（尤其本土影業），另外，眼見咁多散戶盲頭烏蠅咁亂投資，蝕到眼坦坦，最弊係退休長者連棺材本都被人呃埋。相信，小弟的膚淺理財哲學，必定可以幫到投資苦海無助者，總之，救得一個得一個啦！

我的頻道會主打理財、美食及電影，提供不一樣的分析及介紹。

頻道幾時開張？下月先試一集，睇睇反應如何。正面的話就繼續，反應冷淡就冚旗，唔好累人損失金錢時間。

開張構思已有一個理財秘訣提供、一道美食及一套精彩電影，大家留意喇！