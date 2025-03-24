譚仔三哥x日清 推出3小辣「麻辣湯味杯麵」！聯乘HK Express舉行空中「辛」品發布會 3月30日起可以order「三哥杯麵」做飛機餐

不少香港人喜歡食「譚仔三哥」米線，喜歡的程度可以一星期7日都食，如果24／7都想食怎麼辦，香港暫時沒有分店是24小時營業的！「三粉」（譚仔三哥的粉絲）不用失望，因為譚仔三哥跟日清食品攜手研發出全新的「麻辣湯味杯麵」，今日（3月24日）更與HK Express香港快運航空合作舉辦全港首個在萬呎高空上進行的「辛」品發布會！由3月30日起，大家就可以在HK Express航班上率先品嘗到這款新口味杯麵！

譚仔三哥姐姐、「三哥」、譚仔國際有限公司主席、執行董事兼行政總裁劉達民、香港快運航空行政總裁毛潔瓊和日清食品市務部高級經理鍾頴茹齊齊出席在客機上舉行的「辛」品發布會。

譚仔三哥「麻辣湯味杯麵」由譚仔三哥以及日清食品攜手研發，盡得三哥秘製湯底的精粹，香、麻、辛、辣於一身，3小辣的辣度，入口既麻且辣。杯麵100%由香港製造，更特別選用了無肉配方的技術，及加入了素墨丸和素腩肉等食材，同時滿足不同飲食習慣的大眾，除此之外更加入了木耳、腐皮和葱粒，配上爽口彈牙的麵底，「三粉」是不是很想快點可以試到呢？

譚仔三哥「麻辣湯味杯麵」，100%由香港製造，得三哥秘製湯底的精粹，香、麻、辛、辣於一身，是3小辣的辣度，雖然記者食開10小辣，但都很想可以挑戰一下！

由2025年3月30日起至2025年10月25日，大家就可以在香港快運航班上率先品嘗到三哥獨有的「香、麻、辛、辣」，另外，HK Express更特別推出的限量版禮盒裝，附杯麵兩個、精美限定版的譚仔三哥杯緣子及筷子，送禮自用都很適合！

超可愛的譚仔三哥杯緣子，「三粉」絕對要收藏！

限量版禮盒售價為$98，將於香港快運航班上、國泰品味及譚仔三哥手機應用程式同步發售。

除了可以在飛機品嘗到三哥「麻辣湯味杯麵」外，於3月31日起全線三哥分店都有售！每個「三哥版」的杯麵內蓋都印有譚仔三哥獨家優惠，一掃QR Code即可下載取得優惠券，到全線三哥分店並惠顧任何2餸或以上米線（包括其他麵底／菜底／過橋米線），即可免費獲得一人小食（青瓜／雲耳）1份。

由2025年3月30日起至2025年10月25日，大家就可以在香港快運航班上率先品嘗到三哥「麻辣湯味杯麵」。

近百名於早前「隨辛起飛1人餐」印花計劃中獲獎的三粉亦有參與「辛」品發布會，「姐姐」更現身優先向一眾三粉派發譚仔三哥聯乘香港快運限量禮品。

此外，譚仔三哥更在香港快運機艙內雜誌背頁為乘客送上獨家的譚仔三哥優惠，一掃QR Code即可下載取得優惠券，於2025年3月30日起到全線三哥分店只要出示優惠券及香港快運航空實體或電子登機證，並惠顧任何2餸或以上自選米線（包括其他麵底、菜底或過橋米線），即可免費獲得港式凍檸檬茶1杯（港式凍檸檬茶可免費轉凍／熱飲品）。