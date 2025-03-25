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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

25/03/2025

美國老大哥不能說的秘密

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　美國人比中國人更知道兩岸何時統一？

 

　　雖然北京至今仍不斷重申努力追求和平統一，也未定出統一時間表，但美國卻不斷強化台海戰爭將在2027年發生的論述，連民進黨當局近日亦開始附和。究竟這種論調是料敵從寬，抑或謀求其他政治利益？細思之下委實蘊含太多算計。

 

　　特朗普上台後，美國戰略司令部(USSTRATCOM)司令科頓(Anthony Cotton)最近公開放話指出，解放軍可能在2027年武力奪取台灣，藉此強調美國核武現代化對全球安定的重要性。早在科頓之前，時任印太司令戴維森(Phil Davidson)2021年就曾預警，北京可能在2027年對台灣採取武力行動，他的繼任者阿基里諾(John Aquilino)也在2024年作出同樣警告。所以，2027儼然成為美國利用台灣合理化本身行為的通關密碼。

 

　　相較於蔡英文時期的低調回應，賴清德則完全以行動附和科頓的講法，在舉行所謂「國安會議」後，推出「賴17條」抗中項目，將對岸定義為「境外敵對勢力」，被輿論認為將兩岸帶進「準戰爭狀態」。

 

島內部分輿論認為賴清德將大陸定義為「境外敵對勢力」，等於將兩岸帶進「準戰爭狀態」。

 

　　台灣軍方跟著政府表態，今年度「漢光41號」演習，首度設定「以2027年共軍犯台可能行動」為想定發展基礎。上周更配合推出「立即備戰操演」，模擬解放軍從演習變成攻台，種種行動都在配合美國演出，不惜拉高兩岸緊張氣氛。

 

　　其實從前一任拜登到現任的特朗普，美國朝野都口徑一致的咬定2027年是大陸攻台的時間。老美之所以有這樣的想法，大多源自於屆時剛好遇到解放軍建軍100周年，以及習近平可能在2027年舉行21大尋求連任，為了尋求歷史定位，必然採取冒進行動。

 

　　從美國老大哥不分朝野的喊話分析，其實華府也有說不出的難言之隱。2028年剛好美國和台灣都有大選，為了保住政權，或是起碼多撈一筆保護費，提前喊出2027年台海大戰，以便要求台灣在選前加碼進貢，大量購買美國硬塞過來的武器，為執政黨選情加柴添火。民進黨當局的獲益則包括有藉口多交保護費討好美方，更可趁機將在野黨一舉打為「中共同路人」，指控只要票投給國民黨或民眾黨，就等於投票支持北京。

 

美國不斷強調解放軍2027年攻打台灣，是否要借此收取更多「保護費」？

 

　　所以簡單一句2027解放軍攻台，就能製造出龐大的政治和金錢利益。靠著絕大多數是捕風捉影和空穴來風的臆測，口口聲聲放著漂亮話表示台灣要增加自我防衛決心，就能讓台灣大筆民脂民膏輕鬆落入囊中，也有利自身保住政權的機率，對唯美國利益至上的華府政客而言，何樂而不為。

 

　　這個不能說的秘密，民進黨當局搭配演出得天衣無縫，畢竟被戲稱販賣「芒果乾」（亡國感）拉抬選情的操作，目前為止在台灣還是非常靈驗。既能討好美國老大哥，又能勝選繼續執政，可謂一舉兩得。倒楣的還是台灣百姓，乖乖被榨乾資源，推向緊張，只能說這一切都是所謂民主機制的選擇。

 

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