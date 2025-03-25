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25/03/2025

大摩看好中國

#政政經經 #財金大勢 #大摩
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　　昨（24日）謂特朗普的霸人家疆土、掠人家資源和在本國作教育改革兩大政策，可能時日無多。

 

　　原因是美國2026年進行兩院中期選舉，如特朗普未能再奪兩黨控制權，民主黨重執任何一院，特朗普這兩項政策，可能無法完成，下周一（31日）再談。

 

　　特朗普時日無多交代完後，今日（25日）重點講：大摩於3月16日的投資交流會上，指中國走出困境，籲買中國。

 

大摩看好原因是：

 

　　1. 積極的企業自救和積極的股東回報增強計劃，包括成本控制、回購和為之前槓桿不足的關鍵公司加槓桿。

 

　　2. 隨著時間的推移，離岸中國股票市場受到宏觀經濟和通縮的影響愈來愈小。

 

　　3. DeepSeek等中國公司的最新技術突破證明，即使在具有挑戰性的通縮環境中，科技密集型公司也能引領利潤率和股本回報率增長。

 

　　結構性估值機制轉變證明了MSCI中國估值提升的合理性（MSCI中國12個月遠期市盈率交易區間能夠從2022年以來的8至10倍提升至10至12倍），從而降低了中國股票風險溢價並提高了可投資性：

 

　　1. 監管從整頓轉向盤活，對私營部門和創業精神的態度更加支持（民營企業家座談會）。

 

　　2. 新一屆美國政府開始談判結束烏克蘭/俄羅斯衝突，並在關稅問題上採取「互加關稅」方針（而不是擔心會針對中國），地緣政治不確定性改善。

 

　　3. 儘管存在成本和設備障礙，中國展示了其技術突破，在AI競爭中保持優勢/領先。

 

　　見表一：摩根士丹利對MSCI中國指數目標位預測，其中講恒指在2025年最好可望30800點（+27%），最差是見24000點（-7%），以7%博27%，抵吖！

 

　　見表二：A股的板塊表現有參差。

 

　　表現可以最好的是內房，潛在升幅75%！真正終須有日龍穿鳳了，心血少唔敢博，可留意資訊科技（+28%）、內需（+25%）。

 

　　見表三：香港重點關注名單。

 

　　1993年有摩笛追魂，今時摩笛又吹，各自執生。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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