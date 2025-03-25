茱莉亞羅拔絲原來係「麻雀精」！ 每周開兩圍枱不賭錢，專屬麻雀牌由名牌設計師訂製

打麻雀，近年已經不單是廣東人的流行文化，這個「國粹」已經傳到西方，不少曾經有接觸這個玩意的外籍人士也愛上「攻打四方城」，意想不到荷里活影星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）也是麻雀的愛好者，一星期總有一次約三五知己兩圍枱一起聯誼麻雀耍樂。而且她還熱愛到要設計師好友為她專門訂製名牌麻雀。

茱莉亞羅拔絲跟不少外國人一樣，會沉迷打麻雀，全因為當中的的理論，她曾經接受訪問時透露愛跟好友及姪女Emma Roberts 們一起打麻雀來放鬆心情，但她們並沒有賭錢，只是打「衛生麻雀」，只想一班人敍在一起熱鬧聯誼，她一周通常會每逢星期二打麻雀一次，8個人共兩圍枱夠好氣氛。

荷里活電影製作人Johni Levene教茱莉亞羅拔絲打麻雀規則，之後她一玩就愛上，並介紹給其他人：「隨機抽牌，就像在一片混亂中創造秩序，就跟人生很相似，聽起來很深奧吧？」得高人指點，加上日子有功，她的牌技也相當不錯， Johni Levene更讚她造牌一流，很有個人章法。之前她曾經在生日的時候打牌慶祝，更旺得「大殺三方」，章法果然犀利。

茱莉亞羅拔絲愛打麻雀的瘋狂程度，更找了品牌Givenchy的設計師好友Riccardo Tisci為她設計個人專屬的「遊戲組合」款式，遊戲箱內有撲克牌和麻將，而後來Givenchy曾經推出過限量版的麻雀。茱莉亞羅拔絲曾在個人社交平台，公開過自己的另一款麻雀，圖案並非平時我們常見的「索子」、「筒子」和「萬子」，她所用的反而是較可愛的公仔圖案。