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26/03/2025

移民英國｜英國打工中伏記：遲遲未有合約的工作，千萬不要碰！

#英國工作 #英國生活 #移民
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    Cally

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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　對很多移英港人來說，來到英國首要的事，是找到一份工作維持生計，但在人生路不熟之下很容易「中伏」，尤其是公司背景不明不白，或遲遲未有合約的工作，千萬不要碰！在沒有白紙黑字的情況下，無法保障僱員的權益，即使有不公平的情況出現，也難以為自己辯護，尤其英國是一個事事講求證據的地方，只有紀錄在案，有雙方簽名同意，才是對自己最大的保障。

 

　　朋友C因為想增加收入，在住所附近找了一份工作，整間公司只是幾名員工，家庭式經營，剛開始未看出端倪，只是遲遲未有合約，即使再三向僱主提出是否有員工合約，對方卻一拖再拖，未有正面回覆。因為有糧出，朋友C抱著「賺得一日得一日」的心態，將合約的事情拋諸腦後，但在工作期間，又發現其他警號，這間公司行政混亂，沒有一套工作準則，很多事情的對錯都由僱主以主觀的方式斷定，加上僱主用人為親，主管濫權，令朋友C無所適從，但因為公司一直以來的工作方式都是「口耳相傳」，並沒有白紙黑字，即使想為指出對方的問題，或為自己辯護，都難以找到證據，最後大家不歡而散。

 

 

英國勞工法例保障員工？先要有足夠證據！

 

　　英國勞工法例規定，僱主沒有為員工提供合約是違法行為，但只要出足糧，其實也沒有多大後果，即使在勞資法庭勝訴，而牽涉賠償金，僱主也只需多付25%的薪金作為賠償，除非金額很大，否則對公司不會構成甚麼太大損失，與此同時，該員工亦須證明僱主在工作期間有不公平對待，例如溝通內容及日期紀錄，如果該公司一直沒有用電郵文代工作，便難以據供證據指證對方。員工亦可考慮諮詢事務律師，當然費用相當昂貴，一般打工仔通常不會考慮，除非有足夠的把握勝訴。

 

　　在英國生活，真的要習慣用電郵，白紙黑字，事無大小都要紀錄在案，相安無事的時候可能會覺得太繁瑣，但一旦出事，是一個有力的證據保障雙方權益。若僱主遲遲未有提供合約，即使薪酬福利不錯也要三思，很可能他在走法律灰色地帶，最後損失的分分鐘是僱員。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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