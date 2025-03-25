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25/03/2025

【FOCUS】比亞迪績後捱沽，「走出去」生死博弈「應付款」

#特斯拉 #全球擴張 #營銷 #小米 #資本市場 #電動汽車 #應付賬款 #財務風險 #比亞迪 #供應鏈融資
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　　中國汽車「一哥」比亞迪（01211）放榜，2024年銷售額首次突破7000億人幣（7771億）大關，惟周二（25日）半日「見光死」挫3%，較上周426.6元歷史紀錄累跌8%。公司股價未來能否再衝新高？縱觀年報，境外收入大有可能成為關鍵助推器，惟對供應鏈融資愈見依賴則是雙刃劍。

 

海外多個市場銷量稱冠

 

　　比亞迪業績再度驚艷，不單營收正式「吊打」特斯拉（1070億美元　VS 977億美元），淨利潤大增34%至403億人民幣，大超市場預期，更坐擁1549億元現金儲備，同時宣布擬使用不超過600億自有閒置資金進行委託理財；加上兩周前成功配股融資433.83億元港幣－－絕對可謂財大氣粗。

 

【FOCUS】比亞迪績後捱沽，「走出去」生死博弈「應付款」

大行押注比亞迪今年銷量將上衝550萬輛，海外收入佔比或突破30%（現為28.6%）。

 

　　去年以427萬輛銷量成功躋身全球第5，巴西、墨西哥、泰國、土耳其、新加坡等新能源車銷量「冠軍」頭銜、日本純電動車銷量「季軍」頭銜功不可沒。大行押注比亞迪今年銷量將上衝550萬輛，海外收入佔比或突破30%（現為28.6%）。就在年初，比亞迪還正式登陸韓國乘用車市場，將引入ATTO 3、SEAL、SEALION 7三款車型，跟現代、起亞短兵相接。

 

去年底應付款逾3866億

 

　　銷量、營收稱霸神州，再加上「全民智駕」、「閃充電池」吸盡眼球，重重光環之下卻藏隱憂。年報顯示，公司去年應付賬款按年增長24%至2416.4億元，其他應付款雖按年略降12%，但仍高企1449.8億元。會計諮詢公司GMT較早時就指，比亞迪似乎「沉迷於」供應鏈融資。

 

【FOCUS】比亞迪績後捱沽，「走出去」生死博弈「應付款」

比亞迪截至去年底「應付賬款+其他應付款」高逾3866億元，幾乎相當於一半營收。

 

　　事實上，國內車企應付賬款周轉天數普遍長於一眾外資品牌，早已不是新聞，而「銷量攀升愈快，付款周期愈長」亦並不鮮見。某種程度而言，應付賬款持續上升，被視作產能擴張快、議價能力強的正常現象。

 

轟踩油門勿忘繫安全帶

 

　　不過，比亞迪截至去年底「應付賬款+其他應付款」高逾3866億元，幾乎相當於一半營收，須警惕雙刃劍效應，尤其是加大海外布局恐增加資本支出和營銷成本（比亞迪去年淨利潤率5.2%，低於特斯拉）。

 

　　同樣值得留意的還有趁股價高位尋求融資最多425億港元的小米（01810），公司去年營收、淨利僅相當於比亞迪的47%、59%，但市值卻較後者高逾1700億元。

 

【FOCUS】比亞迪績後捱沽，「走出去」生死博弈「應付款」

小米的營銷和資本敘事顛倒衆生，股價節節飆升。

 

　　對一眾新能源車企而言，最簡單的道理莫過於，在資本敘事美妙BGM聲中轟踩油門的同時，別忘了繫好安全帶。

撰文:金子安

 

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