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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

25/03/2025

特朗普加關稅與中日關係

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　　中共中央政治局委員、外交部長王毅上周赴日本東京，參加中日韓外長會晤，並會見日本首相石破茂等日方領導人。與以往不同的是，這次中日韓外長會晤有一個重要的經貿議題：如何加強區域合作，維護世界貿易的正常環境，保持三國經濟的穩步增長和防止人民生活因供應鏈受損而受到影響。出現這一新情況，是因為三國都要面對美國總統特朗普提出的加徵關稅計劃，不僅中國已經成為美國加徵關稅的重點打擊對象，日本和韓國也會受到美國「對等關稅」的衝擊。

 

美國加稅施壓，三國理應合作

 

　　特朗普的「關稅大棒」增加了全球經濟的不確定性，也給中日韓三國的經濟增長帶來不同程度的潛在衝擊。因此，三國外長強調，要推進區域經濟一體化，「三方將繼續就重啟三國自貿協定談判、推動《區域全面經濟夥伴關係協定》擴員、維護地區產供鏈暢通保持溝通」。

 

　　此外，三國外長還表示，要加強多邊協作，「三方將加強在東盟與中日韓、東亞峰會等機制下的協調配合，面向周邊開展『中日韓＋』合作，帶動地區共同發展。相互支持當好APEC東道主，推進開放的區域主義。堅持多邊主義和自由貿易，推動經濟全球化向更加普惠包容方向發展」。

 

 外長王毅上周赴東京，與日本外相岩屋毅（中）及韓國外長趙兌烈（右）會晤。（外交部網站圖片）

 

　　上述表態說明，中日韓三國深刻認識到，面對特朗普損人害己的貿易政策，中日韓三國需要加強合作，共同應對美國單邊主義行為帶來的衝擊。這包含兩個方面，一是加強三國之間，尤其是中日、中韓之間的經貿合作；二是加強三國與東南亞（東盟國家）的經貿合作，尋求更多貿易合作夥伴，減少對美國市場的依賴。

 

固有政治障礙，阻礙關係改善

 

　　儘管三方展現出加強合作的良好意願，但要具體落實、推動經貿合作，仍有很長的路要走，因為雙邊經貿關係仍受到政治關係停滯不前的拖累，其中最突出的是中日雙邊經貿關係。

 

　　雖然石破茂政府表示過希望改善日中關係，但他本人和日本高級官員在國際場合更多強調的是日本要成為一個「正常國家」。所謂「正常國家」，就是擺脫在國際事務中對美國的絕對服從，不再以美國馬首是瞻，同時爭取為日本的軍隊更名，從自衛隊變成國防軍。這並不是簡單的改變名稱，而是尋求突破《日本和平憲法》第九條的規定，改變日本軍隊的性質。

 

　　雖然日本的軍事實力已經在亞洲乃至全世界位居前列，再加上大量駐日美軍的支持，日本絕非無力自衛，但石破茂政府的目標（其實也是多年來歷屆日本政府的目標）是要改變日本軍隊在武器裝備上所受的限制，從自衛發展為具有進攻能力，從而名正言順地發展彈道導彈、核潛艇、遠程轟炸機等攻擊性武器。

 

歷屆日本政府都欲突破軍隊在武器裝備上所受的限制，從自衛發展為具進攻力。(AP)

 

　　石破茂政府強調，《日美安保條約》規定，美國將為日本提供安全保障，但沒有明確日方對美國安全的責任，這是不對稱的，應該是日本也有權協防美國。這一立場迎合了日本民間的民族主義情緒，在日本國內有一定的民意基礎，尤其是對日本年輕人有吸引力。但在鄰國看來，日本政府是在試圖改變第二次世界大戰結束後的國際秩序，使日本軍隊重新具備攻擊能力。這對亞太地區乃至全球局勢可能會帶來深遠影響，因此中國、韓國、朝鮮都對此高度警惕。昨天（24日）日本防衛省正式成立常設機構「統合作戰司令部」，統一指揮日本陸海空自衛隊，這是日本政府為實現上述目標做出的最新部署。

 

　　俄烏戰爭也令日本國內的民意更加不利於中日關係的改善。日本與俄羅斯存在北方四島的領土爭議，與中國則有釣魚島的領土主權問題。日本官方不僅利用了相關議題，來誇大日本在安全領域面對的「威脅」，而且緊隨美國的立場，將台灣問題納入美日安保磋商的議程，試圖開打「台灣牌」。石破茂去年8月曾去台北與台灣領導人會面，並提出當務之急是「避免今日烏克蘭變成明日的東亞」，提出所謂「日台聯防」。他後來多次提到這一立場，希望構建「亞洲版北約」。

 

　　有鑑於此，王毅上周在與石破茂會晤時，重申了中方對中日關係的立場：「作為一衣帶水的近鄰，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道。日方應堅持《中日聯合聲明》等四個政治文件確定的原則，維護好兩國關係的政治和法律基礎，切實履行在歷史和台灣問題上作出的重要政治承諾。今年是中國人民抗日戰勝利80周年，在這一重要關口，希望日方本著對歷史、對人民和對未來負責任的態度，做出明智選擇，向實際發出正確訊號。」

 

王毅與石破茂會面時強調，以誠相待、講信修睦是正確為鄰之道。（外交部網站圖片）

 

　　王毅提醒日方「今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年」，希望日方「切實履行在歷史和台灣問題上作出的重要政治承諾」，正是因為已經見到日本政府及其領導人的言行，有偏離中日關係「政治和法律基礎」的跡象，希望日方不要繼續滑下去。但日方對此並不認同，更談不上接受。

 

　　顯而易見，對於進一步改善中日關係，仍然存在許多障礙。一方面是國際形勢帶來的影響，導致日本的危機感增加，增強軍力和強化立場成為民眾逐漸接受的主流意識；另一方面，近年來日本領導人對歷史問題的「日式解讀」，與上世紀經歷過二次大戰的老一輩領導人的理解有較大差距，普遍缺乏反省，導致日本官方的言行偏離了中日兩國四個政治文件確定的基本原則，在台灣問題上表現得較為明顯。

 

面對已知困難，惟有繼續努力

 

　　在中日兩國政治上出現不協調之時，中日之間的經貿互惠也變得比較困難。多年前曾經有過中日「政冷經熱」的情況，兩國因釣魚島主權問題在政治上趨冷，但民間交往持續增加，經貿關係未受太大影響。

 

　　中日兩國四個政治文件中的第四個文件是2008年簽署的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。這文件對於維繫中日互利互惠關係起過重要作用，即使在2010後兩國關係陷入「政冷」，高層接觸減少，但雙邊經貿合作仍為兩國關係轉暖提供了穩定的民間基礎。

 

日本官民促中國盡快恢復進口日本海產，但未獲明確回應。(AP)

 

　　可惜的是，這種環境已經不復存在。由於中日兩國經濟與科技實力的發展出現變化，中國的產能和創新能力已經在一些領域勝過日本，導致兩國之間的經貿關係出現前所未有的改變。根據《日本經濟新聞》的統計，從2009至2023年，對華貿易佔日本貿易總額的比重，一直維持在20%，但在中國的貿易總額中，對日貿易的比重在2005年為13%，到2023年已下降到5%。這顯示出，日本在很大程度上仍依賴對華貿易，但中國對日本的依賴度似乎已微不足道。最新的例子是，三國外長在東京開會期間，日本官方和民間都「蹭熱度」，呼籲中國盡快恢復進口日本海產和大米等農產品，但未見中國官方有明確回應。

 

　　另一方面，中國產品和技術在很多領域已經取代了日本。以蓬勃發展的東南亞市場為例，中國設計及製造的電動車和電動巴士已佔領了東盟國家大部分市場，軌道交通和港口基建也如是，手機和家用電器等民用產品更是一枝獨秀，不僅在東盟國家銷售，而且在其中一些國家生產，令中國的影響力與日俱增。這體現了兩國的經貿實力，同時也給日本人帶來心理陰影，改變他們對中國的看法。上月中下旬，日本最大經濟團體「經團連」會長十倉雅和率團訪華，與中國國務院副總理何立峰及商務部長王文濤等高級官員會晤，但沒像去年那樣見到李強總理。這引發日本方面的聯想，《日本經濟新聞》的相關報道特別提到「日本經濟界訪華團10年來首次未能見到中國最高領導層」。

 

　　儘管日本也受到特朗普關稅政策的衝擊，但這並不會自然而然令日本在國際關係中與中國走得更近，因為安全問題比經濟問題更為重要。對美國的依賴，是日本外交政策的基石，石破茂尋求與美國在多個領域「平起平坐」，目的並非要將美國趕出東亞地區，而是希望利用美國的默許甚至支持，來完善自己的國防體系，強化日本的軍事實力。

 

 石破茂希望得到特朗普的默許甚至支持，以完善日本的國防體系。(AP)

 

　　同時，日本和中國的領導人與上世紀經歷過第二次世界大戰的老一輩相比，應對國際危機的方法及展望未來的考量也很不一樣，這些因素令中日關係很難恢復到多年前的水平。因此，就更需要中日雙方的決策者能從地區的穩定和本國的長遠利益出發，找出可以合作的領域，用實際行動來促進雙邊關係的緩和與發展。畢竟，中日兩國是搬不走的鄰居，為了子孫後代的幸福，有甚麼問題不能解決呢？

 

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