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25/03/2025

公立醫院「加價」：急症室加至$400、住院服務每天$200-300！2026年1月1日生效

#打工仔 #門診 #Pantry熱話 #醫管局 #醫療服務收費 #撒馬利亞基金 #醫院管理局
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Text: Katty Wu

　　醫院管理局（醫管局）今日（3月25日）公布，已經完成公營醫療收費改革檢討，期望透過改革公營醫療資助架構，減少浪費濫用和加強醫療保障。最大的「加幅」是急症室收費，由原本的$180加至$400，不過第I（危殆）、II（危急）分流類別就可以豁免費用。

 

　　除了急症室收費大幅「加價」之外，急症病床的住院收費都提高不少，住院費每天由$120加至$300，不過入院費卻由$75改成免收。另外，住院服務（療養／復康、護養及精神科病床）亦由$100加至$200；日間程序及治理病床每天由$120加至$250，不過入院費卻由$75改成免收。公營醫療服務收費改革如下：

 

 

　　現時政府對醫管局服務提供高度資助，資助額超過97%，公立醫院部分服務的資助額更達至100%。醫管局行政總裁高拔陞醫生說︰「醫管局會全力推動落實有關改革，日後公立醫院的收費有部分需要上調，但亦有部分收費會獲豁免或取消，新的收費仍然是市民可以負擔的水平。醫管局會透過優化的醫療費用減免機制、擴大撒馬利亞基金安全網和住院及門診費用上限，確保不會有市民因為經濟困難而未能接受合適的醫療服務，亦不會出現大病致貧的情況。」

 

　　在優化醫療費用減免機制、擴大撒馬利亞基金安全網和住院及門診費用上限等措施實行後，預計會有超過140萬人合資格受惠。醫管局承諾，調整收費所得的額外收入，會全數用於病人服務，特別是加強支援患有嚴重疾病，例如癌症或罕見疾病病人身上，屆時部分自費藥物或醫療用品的收費將有機會豁免或減少；醫管局亦可以加快引入更多有效的新藥，提升治療效果。

 

【你點睇？】公營醫療收費新方案公布，急症室設分級收費，街症等項目加價，你是否認同新收費方案？► 立即投票

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