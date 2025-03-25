  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
生財有道
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

25/03/2025

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘

#理財 #收息 #建行亞洲 #數字銀行 #大新銀行 #高息定存 #PAO Bank
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國總統特朗普表示，將在未來幾天宣布汽車關稅，同時暗示將在下周宣布的對等關稅中給予部分國家減免。美國對外實施關稅政策疑再有改動，減息預期再度降溫，但本港銀行繼續上調定存息吸引新資金。其中，建行亞洲3個月港元定存息加至3.45厘，1個月最高達3.25厘，起存額由100萬元起，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理。

 

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻3.5厘

（資料圖片）

 

建行亞洲3個月首50萬5.68厘

 

　　建行亞洲全新貴賓理財客戶以100萬-5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金可享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率；如全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.68厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。

 

　　該行亦有上調低門檻定存息，其中3個月存息達3.15厘；2個月2.65厘；1個月2.85厘，起存額由10萬元至100萬元，適用於個人客戶以新資金經網上銀行或應用程式辦理。

 

大新下調低門檻存息，3個月達3.5厘

 

　　本港部分銀行下調定存息口。其中，大新銀行下調低門檻定存息，該行3個月存息最高達3.5厘，起存額由10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

PAO Bank1個月首8.8萬享8厘定存息

 

　　至於數字銀行PAO Bank亦有下調定存息口，該行目前提供2個月3厘；3個月存息3.2厘；4個月3.25厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。另於3月31日前，設有「蛇年1定發定期獎賞計劃」：新客戶開立1個月定期存款，存款首8.8萬元可享8厘定期存款年利率（包括基本利率及額外利率，額外利率的利息將以現金回贈方式存入）。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多生財有道文章

你可能感興趣

#理財 #收息 #建行亞洲 #數字銀行 #大新銀行 #高息定存 #PAO Bank
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普加關稅與中日關係

25/03/2025 15:49

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk