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26/03/2025

北車南下才可令香港重現夜繽紛

#夜繽紛 #樓市 #北車南下 #樓市亮話 #消費 #購物 #飲食 #零售
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　上周末與一班老友去亞洲排名第56的餐廳食飯，座無虛席，的確名不虛傳，但市面又的確不太熱鬧，尤其是周末，不少食肆及消費場所嗌晒救命。究竟點樣才可以令香港重現夜繽紛？

 

　　有老友話，最重要是品質，千祈唔好用假貨，對於從內地來港的高消費族群，價錢都只是其次，所以品質好的網紅店排晒長龍，大家對此都表示同意。不過，每個周末有30萬至40萬人北上消費，唔准港人北上消費是不切實際，最緊要是吸引多啲內地人來港消費，但只靠公共交通是唔夠，如果能夠畀內地人自駕來港，一定可以令周末的消費氣氛熱鬧起來，做飲食零售的人唔使嗌晒救命。

 

有不少有錢的內地人，希望周末駕車來港消費。(Shutterstock)

 

　　正所謂來而不往，非禮也，既然有咁多港人揸車北上消費，香港政府應該放寬北車南下，根本唔會令香港交通擠塞。有不少有錢的內地人，希望周末來港消費，例如在廣州的一家人，如果他們聘用香港七人車連司機，一日費用超過一萬元，港車7點就要出車，9點到達廣州，11點到香港，晚上9點回程，11點到廣州，司機1點才回到香港，咁大陣仗只玩得10個小時，浪費太多時間，港車北上接客即使好貴，但都唔係賺好多。

 

　　但如果北車可以南下，廣州一家人可以聘用內地車及司機，9點出發，11點到港，晚上10點回程，在香港可以食足兩餐兼購物，費用大約3000至4000元。所以，政府應考慮讓北車南下，填補北上汽車的空缺。

 

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