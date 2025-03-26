  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

26/03/2025

麥當勞x姜濤Big Mac Big Heart活動回歸 $35歎巨無霸/脆雞巨無霸套餐！新登場「迷你酥皮批」 一盒兩款口味

#著數優惠 #Food News #麥當勞 #姜濤 #巨無霸 #麥當勞叔叔之家 #熱焦糖新地 #麥樂雞 #迷你酥皮批
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　香港麥當勞宣佈再度與連續3年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤@MIRROR攜手推出Big Mac Big Heart愛心捐款活動，由明天（3月27日）起凡惠顧期間限定的$35優惠價巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞將捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。同日起，麥當勞更會推出多款期間限定全新美食，包括全新迷你酥皮批及全新地獄火焰醬，為麥樂雞增添火辣口味！另外，經典熱焦糖新地更會暖心回歸，無論是姜濤fans或是熱焦糖新地fans，明天起記得幫襯麥記！

 

 

Big Mac Big Heart 邊歎Big Mac邊做善事

 

　　香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤@MIRROR，今年繼續為大家帶來優惠價$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，就會捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

 

$35巨無霸套餐

 

$35脆雞巨無霸套餐

 

多款期間限定美食及飲品

 

　　麥當勞在同日推出一系列全新美食，包括全新地獄火焰醬，搭配金黃酥脆的麥樂雞，Dip出激辣火花，有可能是香港麥當勞史上最辣的麥樂雞醬！各位嗜辣勇者請準備接受挑戰！麥當勞App用戶更可憑「選購超值套餐加$10配4件麥樂雞及地獄火焰醬」電子優惠券，以超值價錢品嘗全新火辣口味，迎戰味蕾新衝擊！

 

任何套餐加$10歎地獄火焰醬及4件麥樂雞

 

　　此外，麥當勞更為一眾嗜辣勇者推出全新西柚椰果梳打，酸酸甜甜的西柚梳打加入清新椰果，絕對是解辣的不二之選！此外，大家亦可選擇全新迷你酥皮批，一盒兩件的酥皮批同樣選用香脆鬆化的酥皮外層，而且內餡豐富，一款迷你酥皮批配上朱古力醬；另一款則搭配吉士醬，讓大家品嘗兩款截然不同的甜蜜口味！加上經典回歸的熱焦糖新地，幼滑冰凍的新地配上暖暖焦糖醬，冷暖交織，營造出一冷一暖的味覺驚喜！

 

全新西柚椰果梳打

 

全新迷你酥皮批

 

熱焦糖新地

 

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#著數優惠 #Food News #麥當勞 #姜濤 #巨無霸 #麥當勞叔叔之家 #熱焦糖新地 #麥樂雞 #迷你酥皮批
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行推短存優惠，滙豐一周達10厘...

23/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk