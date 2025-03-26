麥當勞x姜濤Big Mac Big Heart活動回歸 $35歎巨無霸/脆雞巨無霸套餐！新登場「迷你酥皮批」 一盒兩款口味

香港麥當勞宣佈再度與連續3年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤@MIRROR攜手推出Big Mac Big Heart愛心捐款活動，由明天（3月27日）起凡惠顧期間限定的$35優惠價巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞將捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。同日起，麥當勞更會推出多款期間限定全新美食，包括全新迷你酥皮批及全新地獄火焰醬，為麥樂雞增添火辣口味！另外，經典熱焦糖新地更會暖心回歸，無論是姜濤fans或是熱焦糖新地fans，明天起記得幫襯麥記！

Big Mac Big Heart 邊歎Big Mac邊做善事

香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤@MIRROR，今年繼續為大家帶來優惠價$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞每售出一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，就會捐出其中$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

$35巨無霸套餐

$35脆雞巨無霸套餐

多款期間限定美食及飲品

麥當勞在同日推出一系列全新美食，包括全新地獄火焰醬，搭配金黃酥脆的麥樂雞，Dip出激辣火花，有可能是香港麥當勞史上最辣的麥樂雞醬！各位嗜辣勇者請準備接受挑戰！麥當勞App用戶更可憑「選購超值套餐加$10配4件麥樂雞及地獄火焰醬」電子優惠券，以超值價錢品嘗全新火辣口味，迎戰味蕾新衝擊！

任何套餐加$10歎地獄火焰醬及4件麥樂雞

此外，麥當勞更為一眾嗜辣勇者推出全新西柚椰果梳打，酸酸甜甜的西柚梳打加入清新椰果，絕對是解辣的不二之選！此外，大家亦可選擇全新迷你酥皮批，一盒兩件的酥皮批同樣選用香脆鬆化的酥皮外層，而且內餡豐富，一款迷你酥皮批配上朱古力醬；另一款則搭配吉士醬，讓大家品嘗兩款截然不同的甜蜜口味！加上經典回歸的熱焦糖新地，幼滑冰凍的新地配上暖暖焦糖醬，冷暖交織，營造出一冷一暖的味覺驚喜！

全新西柚椰果梳打

全新迷你酥皮批

熱焦糖新地