「母親的抉擇」推出保護私隱「CC卡」 內藏懷孕測試棒

服務香港懷孕少女和弱勢兒童逾30載的慈善機構「母親的抉擇」，宣布推出「CC卡」（Confidential Care Card），保密守護青少女的需要和私隱。這項創新的計劃旨在保密的情況下連繫年輕女性，向她們提供重要資源及支援服務。「CC卡」外觀如同一張普通卡片，卻內藏懷孕測試棒，讓青少女可以方便確認自己的懷孕狀況，同時提供「母親的抉擇」的重要聯絡資訊。

根據2012年的研究數據顯示，香港每年約有5,400宗青少女意外懷孕個案，她們往往擔心社會批判與大眾目光。對許多徬徨無助的少女而言，購買驗孕棒或是一個挑戰，以致她們延遲檢測，錯失及早獲得妊娠保健和支援的機會。「CC卡」的誕生，正是為了打破這些無形的枷鎖。

「母親的抉擇」行政總裁蕭加欣表示：「我們在『母親的抉擇』接觸到的意外懷孕個案日趨複雜，特別是12至16歲的少女。我們為懷孕少女提供的各項計劃，旨在打破意外懷孕所造成的惡性循環，向她們提供及早以及重要的支援。我們深信，每個女孩都值得擁有第二次機會，希望這些年輕少女知道她們並不孤單。「CC卡」讓她們在最需要的時候，能更易獲取所需的資訊及支援。她們越早獲得幫助，她們的選擇就越多。」

「CC卡」設計精巧，讓年輕少女能安心檢測。使用者只需打開卡片的一部分即可檢測，並透過掃描二維碼，連接到「母親的抉擇」的意外懷孕支援服務熱線（Pregnant Girls Services Hotline）。

「CC卡」將於全港各區的青少年服務中心及大學診所供應，讓有需要的少女不論身處何地，都能更方便、更及時地獲得協助。這項計劃不僅提供一個重要的檢測工具，同時推廣「母親的抉擇」所提供的全面支援服務，包括輔導和家舍住宿照顧服務。