澳門沙梨頭掃街3大宵夜食檔推介：骨粥、糖水、炸物

如果你喜歡掃街，又鍾意食宵夜，咁一定要記住澳門沙梨頭海邊街工聯大廈呢個搵食好地方，因在大廈前的街道旁，長期有3個相連的人氣小食攤檔，都是幾十年的老店，均營業到凌晨一點多；每到晚上十點左右，便開始出現人龍，雖然當中只有勤記糖水有三兩張小桌可坐下來品嘗，另外兩家權記骨粥和榮記小食只能外賣帶走，但仍有很多當地人專程揸車嚟買宵夜，下次出遊澳門半夜肚空空，就識得嚟呢度開餐啦！

Info ：

地址：澳門沙梨頭海邊街2-6號

1 ）權記骨粥

權記是沙梨頭3個街邊檔中幫襯最多的一間，除粥品之外，最愛佢哋嘅炒麵和糯米飯，大大份炒麵加入嘅魚蛋粒更是點晴所在。老闆娘李太表示：「這是我家婆做落的食法，將條裝四洲魚蛋切粒蒸熟，混入自家煮過的秘製豉油，超級香！加到炒麵和糯米飯之上頓時豐富了不少。客人必點的絕配係我哋嘅豬骨粥，單係粥底都要煮兩三個鐘，豬骨亦要先醃過再汆水，非常花工夫；除豬骨外，好多客人都鍾意喺粥內加入牛雜，都係唔錯嘅食法。」

佢又話：「我哋權記做咗都有七、八十年了，一直都係街邊檔，之前係我家婆做嘅，只係賣糭、炒麵腸粉之類，後來到我老公接手先開始賣粥，我出嚟幫手都已經40年了，廿幾歲做到而家，由嗰陣時姐姐做到而家都變阿婆了～哈哈！」

營業時間：10am-凌晨1am

查詢電話：853-6666 8751

已有80多年歷史的權記，是不少澳門當地人外賣宵夜的熱門街邊檔。

秘製魚蛋醬汁，是創辦人當年自創。

糯米飯其實只是蒸熟，並沒甚麼味道，所以必須加入魚蛋粒醬汁，濃稠的豉油是絕配。

勤記主打豬骨粥，十多吋高的粥煲，每天更可賣清幾桶。

不知何時起到澳門必食牛雜，權記也有牛雜可選配炒麵或粥品。

2 ）勤記糖水

勤記屬於傳統嘅古早味糖水店，賣的糖水也就只有紅豆沙、喳喳、芝麻糊、綠豆沙和腐竹薏米白果幾款，郤賣了街邊檔80多年，老闆梁生話：「最初我阿爸嗰陣係開喺街市之內嘅，但始終人流不及街檔，就搬咗嚟呢度擺街邊，我接手都已經30年了～」

勤記必點嘅首選係腐竹薏米白果糖水，老闆話煮嘅時候一定要水滾夠大火才落腐竹，才可把腐竹完全煮爛，絲滑的糖水滿滿的腐竹香，薏米不是煮得太軟保留一點嚼勁，而且不會太甜，喝下去非常舒服，不會滿口甜膩。

勤記的喳喳亦特別濃稠，原來當中嘅紅豆沙係加咗少量米同煮，煮出嚟囗感特別香濃，所以老闆話佢哋係叫紅豆粥，唔係紅豆沙。各款糖水都可加入湯丸配搭，以自家搓嘅粉糰現包現煮，餡料係芝麻混合花生嘅麻蓉，煮出嚟嘅湯丸比較挺身彈牙，食落口感唔會太腍。

營業時間：2:30pm-凌晨1am

查詢電話：從缺

到訪當晚大概晚上十點，勤記已排滿食完晚飯來買糖水嘅街坊。

老闆梁生話佢哋嘅糖水已是80年老店，真材實料。

雖然糖水的款式不多，已足以吸引食客不絕。

湯丸都是自家搓嘅粉糰現包現煮，不太甜之餘，口感唔會太腍。

渣渣中的紅豆沙因加入少量米同煮，囗感特別濃稠。

腐竹薏米白果糖水，腐竹已完全融化，滿滿的腐竹香。

3）榮記小食

開業50多年嘅榮記，可以話係澳門街賣炸小食嘅老店代表了，老闆娘話最好賣嘅除了煎釀三寶，就係每日自家手打嘅炸鯪魚球，11元有4件，大件夾抵食，好多街坊都會特登買返去做餸。

不過我就最鍾意炸魷魚，亦係榮記嘅招牌，價錢就比較貴，22元4件，但魷魚食落的確係香而脆口，老闆話：「一定要選用產自阿根庭的土魷，才可煮出這肉厚而爽脆嘅口感；土魷需先浸發12小時以上，再醃一晚入味，成本亦較高，180元一斤㗎！」

佢又話：「炸嘢除咗醃味要好，啲油都好重要，我用嘅係靚豬油，基本上兩日就用完一桶油㗎啦，邊有千年油吖，啲油唔靚嘅話炸出嚟都唔靚㗎！」

榮記仲有非常邪惡嘅炸雞皮，老闆娘話係食客建議佢整嘅，點知一出又得喎，而家自己每日都食返兩三件㗎！

營業時間：5pm-凌晨2am

查詢電話：從缺

看這排隊人龍，果然街邊美食就是有吸引力。

滿滿的香口炸小食，滿滿的童年回憶。

超邪惡的炸雞皮，是榮記新出的招牌。

炸魷魚選用阿根庭土魷，肉厚而口感爽脆。

每日自家手打嘅炸鯪魚球，入口鮮而彈牙。

好多人看到炸油鑊都擔心會係千年油，老闆娘話佢哋用嘅係靚豬油，兩日就用完一桶，邊有千年油吖！