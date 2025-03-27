  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
我做Marketing
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

27/03/2025

空降上司的內功心法：別把自己當成超人

#管理 #下屬 #管理學 #空降上司 #職場 #超人 #上司 #管理層
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　當你仲係小薯時，必定經常面對空降新上司嘅情況。但約有十年以上工作經驗後，你就會變成當日果位空降上司。而家經濟下行，不少企業會重組架構同換管理層，令空降情況經常發生。作為空降初哥嘅你，以下幾項內功心法值得留意，能助你將空降變更有意義。

 

你並非超人

 

　　公司空降新人而非晉升舊人，最常見可能性係現職同事能力不足，同呢個職位仍有一段距離。但呢個情況好容易做成現職同事對空降上司抱有好大期望，同時亦帶著不少負面情緒。當期望加上負面情緒，同事們必定直接或間接迫你埋牆角。不合作運動、唔出聲等你中陷阱、經常排擠你等，都會令你力不從心。而空降另一可能性係公司情況十分嚴峻，需要新力軍救火。不論以上邊個情況都好，都要記緊唔好當自己係超人，空降嚟到去解決每件事情。

 

　　明白空降初時必定雄心壯志，好多事情想做，但其實呢個心態要變。要當自己只係一位消防員，嚟到一間火頭處處嘅公司救火。大火唔會一時三刻救熄，所以唔好急亦唔好太易氣餒甚至放棄。可以的話嘗試先處理人、再處理事、最後再處理人。因為人嘅諗法好難一時三刻改變，如初期遇到同事處處刁難，有需要時用極權／極端手段先行處理，等事情處理得七七八八時，先再長線地處理人嘅問題，會相對地簡單。

 

平衡新舊、上下關係

 

　　鍾意比較係人類天性，現職同事必然會將你同前任比較。最差情況係，你返工未夠一星期，同事已經覺開始比較，比較能力值、管理風格、經驗同行內智識等。雖然你明白「人比人比死人」，但同事們就係想「比死你」。所以你必須明確地令上司同下屬知道，我係我，前任係前任，我有我風格同節奏，亦唔好因為想求安全而盲目地跟隨上一手嘅做法。自己一套係你多年建立出嚟，冇需要因為比較而改變。

 

　　另一方面，需平衡老細同你下屬嘅關係。公司選擇空降，即老細對同事缺乏信任，亦因為咁下屬對老細產生不滿。雙方各自只睇到對方嘅問題，但就永遠唔知自己有咩問題，而空降上司其中一個重任就係要先搵出痛點，再將兩者問題拉近，同時將大家嘅優劣互相接合。說易做難，如能處理呢類問題就係空降上司最大價值。

 

　　空降並非易事，但每一次空降都係一個學習機會，能令你急速成長。經歷多次空降洗禮後，反而令你觀察力變得更強，睇到別人睇唔到嘅事情，睇到公司真正問題同值價。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多我做Marketing文章

你可能感興趣

#管理 #下屬 #管理學 #空降上司 #職場 #超人 #上司 #管理層
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

美解封檔案大揭露，拉美難逃中情局劫網

26/03/2025 18:51

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲3個月特惠年利率5.68厘，大新低門檻...

25/03/2025 19:07

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk