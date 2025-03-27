【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

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etnet一直致力支持社企，推動社會共融及可持續發展！今次我哋為大家準備社企銀杏館嘅人氣產品，「百合金桔菊花羅漢果清潤茶」，大家享受健康滋潤同時，可以一齊支持社企，為弱勢社群創造更多機會！

百合金桔菊花羅漢果清潤茶好處多多： - 防感冒、防喉痛：百合滋潤肺部、金桔理氣解鬱增抵抗力、菊花清熱解毒、羅漢果潤喉潤肺，自然守護健康！ - 調節血壓：苦蕎金桔菊花能雙向調節血壓、軟化血管、防心血管病；羅漢果更可調節血糖，健康又安心！

etnet相信，支持社企就係支持社會進步。銀杏館積極推動長者就業，用心出品。即刻參與今次活動，我哋一齊為社會出一分力！

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