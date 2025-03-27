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27/03/2025

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

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【etnet 讚好有禮—送你有溫度的禮物！】
 
etnet一直致力支持社企，推動社會共融及可持續發展！今次我哋為大家準備社企銀杏館嘅人氣產品，「百合金桔菊花羅漢果清潤茶」，大家享受健康滋潤同時，可以一齊支持社企，為弱勢社群創造更多機會！
 
百合金桔菊花羅漢果清潤茶好處多多：
 
- 防感冒、防喉痛：百合滋潤肺部、金桔理氣解鬱增抵抗力、菊花清熱解毒、羅漢果潤喉潤肺，自然守護健康！
- 調節血壓：苦蕎金桔菊花能雙向調節血壓、軟化血管、防心血管病；羅漢果更可調節血糖，健康又安心！
 
etnet相信，支持社企就係支持社會進步。銀杏館積極推動長者就業，用心出品。即刻參與今次活動，我哋一齊為社會出一分力！
 
想贏取這份充滿意義的養生好茶？即刻行動
 
2) 在活動帖子留言Tag 2位朋友
 
答得最好嘅50位朋友仔即可獲得呢份充滿意義嘅禮物！同etnet飲茶做大事，仲唔快啲行動？！
 
*活動受條款及細則約束
*曾經在讚好有禮系列活動獲獎的讀者不會重複獲得獎品
*截止日期：2025年3月31日

 

 

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