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27/03/2025

日本櫻花滿開預想：東京3／29、福岡4／2、京都4／3！注意東京氣溫急降 下星期最低跌至4度！

#日本 #東京 #櫻花預想 #travel news #去旅行 #櫻花 #福岡 #京都
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Text: Katty Wu

　　東京已經踏入櫻花的季節，昨日在threads見到有網民表示在成田機場落機排了兩個多小時才入到境，大家都是去睇櫻花吧！日本氣象協會tenki.jp剛剛公開了「櫻花滿開預想」，東京是329日、福岡是42日、京都是43日。未出發的朋友，除了預備心情去賞花之外，記得要預備大褸或羽絨，因為由329日起，東京的氣溫會急降至9度，關西及九州的氣溫亦會降至個位數！

 

日本氣象協會tenki.jp327日公布的「櫻花滿開預想」。（圖片來源：tenki.jp

 

　　跟香港一樣，這幾天東京非常炎熱，預計明日（328日）最高氣溫高達26度！不過，329日開始溫度急降十幾度，跌至9度！331日最低氣溫更降至4度，而41日更凍，最高氣溫亦只得8度，準備去東京玩的朋友要留意！

 

　　另外名古屋、大阪及福岡都是港人熱門的賞櫻地點，這幾個地方的同樣由329日開始轉涼，最低氣溫亦會降至個位數，331日最低氣溫更降至34度，日夜溫差比較大，要小心不要病倒啊！

 

 

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