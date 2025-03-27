日本櫻花滿開預想：東京3／29、福岡4／2、京都4／3！注意東京氣溫急降 下星期最低跌至4度！

東京已經踏入櫻花的季節，昨日在threads見到有網民表示在成田機場落機排了兩個多小時才入到境，大家都是去睇櫻花吧！日本氣象協會tenki.jp剛剛公開了「櫻花滿開預想」，東京是3月29日、福岡是4月2日、京都是4月3日。未出發的朋友，除了預備心情去賞花之外，記得要預備大褸或羽絨，因為由3月29日起，東京的氣溫會急降至9度，關西及九州的氣溫亦會降至個位數！

日本氣象協會tenki.jp於3月27日公布的「櫻花滿開預想」。（圖片來源：tenki.jp）

跟香港一樣，這幾天東京非常炎熱，預計明日（3月28日）最高氣溫高達26度！不過，3月29日開始溫度急降十幾度，跌至9度！3月31日最低氣溫更降至4度，而4月1日更凍，最高氣溫亦只得8度，準備去東京玩的朋友要留意！

另外名古屋、大阪及福岡都是港人熱門的賞櫻地點，這幾個地方的同樣由3月29日開始轉涼，最低氣溫亦會降至個位數，3月31日最低氣溫更降至3、4度，日夜溫差比較大，要小心不要病倒啊！