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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

28/03/2025

3大經濟戰線齊開打，幫不了美國

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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　國際貿易環境波譎雲詭，特朗普放言要取得格陵蘭，把加拿大變成美國第51個州，又說「收回」巴拿馬運河，這些都不易實現，卻反映美國十分希冀控制北極及貫通太平洋及大西洋咽喉航道。

 

特朗普放言「收回」巴拿馬運河，長和(00001)放售港口賣給美資引起軒然大波，暗示也許美國對爭奪港口管理的話語權甚感興趣。（AP圖片）

 

關稅航道港口戰，各方皆受害

 

　　長和(00001)打算把43個港口賣給美資全球最大的資金管理公司貝萊德，引起軒然大波，至今爭論仍甚囂塵上，這暗示也許美國對爭奪港口管理的話語權甚感興趣。但航道戰或港口戰與關稅戰幾乎是同一回事，只是貿易戰的不同手段而已。

 

　　關稅戰雖不會有贏家，交戰各方都會蒙受其害，但其實它已是貿易戰各手段選項中較易操作及較少損失的方法。政府抽了關稅，等於從本國消費者手中抽了針對某些進口產品的銷售稅，人民多付了稅，損失了，但政府卻多了收入，雖然不難證明人民的損失數值大於政府收益，但部分損失被收益填補，有時也可撐下去。

 

　　不過，美國總統特朗普與前總統拜登（Joe Biden）為了減少美國貿赤及要遏制中國崛起的關稅戰卻顯然失敗，看看數字便知。從關稅戰之前的2017年至2024年，美國對中國的貿赤，雖然共減少了21.3%，但美國對全球的貿赤卻上升了77.7%。反觀中國，同一時期，對世界的貿易盈餘卻增加了119.8%，貨品進出口總額也上升了50.1%。

 

　　美國如此失威，總要在別的地方找回面子。我不說找回「利益」，因為美國的新做法依然可能在損害自己利益。控制航道及控制港口，都可增加對手的貿易成本，起到與關稅近似的效果。

 

　　不過，航道戰或港口戰與關稅也不是沒有區別。封鎖航道會迫使船隻繞道而行，運輸成本大增或甚至貨物無法通行。港口收費劇增可起到近似效果，但要看港口所在地的主權國家是否容許管理公司胡來，亦要看看是否存在競爭，你加了價，船都跑到別個碼頭。我們可視封鎖航道或收港口費是有關方面長臂管轄的手段，我雖沒法在別國加你關稅，但一樣可靠加港口費或逼你走遠路而增加你的貿易成本。

 

收港口費控制航道，物價勢更貴

 

　　但這些策略亦會對己帶來不妙後果。運輸成本增加了，不但入口不利，同時也會打擊出口。美國若用此等方法，等於增加了入口稅及出口稅，搬起石頭打自己的腳，只禁別的國家的船或只對別國的船收取昂貴港口費？幫助也不大，今天的貿易是基於生產供應鏈的貿易，一個產品的生產往往涉及多個國家，增加了運輸成本後，最會發生的，便是甚麼都貴了，人人都損失。

 

　　不同的國家對關稅戰、航道戰、港口戰會有不同的態度。中國是全球自由貿易的最大得益者，貿易使中國解放了生產力，促進了改革，所以支持自由貿易，也明白「人類命運共同體」值得推動。中國在世界多個港口有管理權，最符合中國利益的便是降低貿易成本。關稅也不想搞，RCEP等項目也是以撤除關稅為目標，怎會無端控制港口或航道阻礙貿易？

 

美常誤用關稅遏對手，屢試屢敗

 

　　但美國不同，她的政客十分愚蠢，歷史上常錯誤地以為可利用關稅去保護自己，打擊假想敵。雖屢試屢敗，毫無成績，但他們總還是要試的。所以若港口為他們掌管，航道為他們控制，的確可能出事，累及各國。例如若巴拿馬為其所制，加勒比海的國家便應擔心從中國輸入的貨品是否會更貴。

 

　　長和掌管43個港口時，中國不用擔心，也不用干預，長和中立，最符自己利益和世界利益，若港口落在美國手中，情況大不相同。美國關稅戰失敗了，會否改為利用碼頭收費來破壞貿易？誰也不能說美國無此意圖。

 

　　上文說美國的政客有時會十分愚蠢，常做自殘之事。歷史上的案例甚多，1930年兩名共和黨議員推動的「斯姆特--霍利關稅法案」（Smoot-Hawley Tariff Act）便是教科書級數的反面教材。上世紀20年代美國因為電氣化及出現了汽車、貨車、拖拉機等工具，生產力大幅上揚，產品數量大增，不易找市場售賣，這兩位議員竟然祭出保護主義大旗，對2萬多個產品徵收美國史上第二高的關稅。當時有1,028位經濟學家，其中部分頗負盛名，聯署反對這法案，福特汽車的福特更把此法案稱為「經濟上的愚蠢」，但參眾兩院還是通過了法案，胡佛（Herbert Hoover）總統也簽了名。

 

　　它的後果是甚麼？多個國家實施了報復性關稅，有些國家的人民抗議了，不加關稅但也少買美國貨。在有徵關稅的貨品上，平均稅率高達59.1%，美國的進出口貿易額皆跌。據近年的一份研究，在有對美國報復的國家，美國的出口少了28%至32%，光只是抗議一下的，美國出口也少了15%至23%。要知道，當年正值大蕭條，經濟史學家一般認為這法案把大蕭條的殺傷力更大大的加深了，不明白貿易的好處，及不信別國有力還擊，正是30年代及今天美國政客的通病。有此背景，中國不能不寸海必爭。

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【知識庫】長和賣港口事件簿

　　－長和3月4日發布公告，與貝萊德（BlackRock）財團原則性達成交易初步基本條款協議，長和擬出售包括集團的非中國港口資產，包括近期陷於政治爭議的巴拿馬港口。

　　－港澳辦多次轉載質疑長和出售港口並非「普通的商業行為」的評論文章，指交易引起「國人高度關注和強烈質疑」，並促「面對大事大義大節，有關企業當三思，應好好想想有關問題的性質和要害是甚麼」。

　　－彭博社引述匿名消息指，長和正繼續推進交易進行，各方正在著力完成盡職審查、稅務、會計帳目等交易細節，目標如期4月2日前簽署協議。

　　－另有消息指，港府在3月4日得知長和宣布出售港口業務後，立即與長和商議如何尋找一個合理的解決方案。

 

（本文原載於3月29日《香港經濟日報》）

 

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