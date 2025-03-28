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28/03/2025

力托

#股市 #政政經經 #港股
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　　港股恒生指數昨漲0.4%，報23578點；期指收23618點，漲0.7%；恒生科技指數漲0.3%，報5589點；國企指數漲0.3%，報8677點；紅籌指數漲0.7%，報3875點。

 

　　好友昨（27日）早抽高，然後逐步退守，期結宜在23198點上。

 

　　「金融界」報道：大型科技股中，阿里巴巴(09988)漲0.5%，騰訊控股(00700)漲0.5%，京東集團(09618)漲0.3%，小米集團(01810)跌4.2%，網易(09999)漲0.3%，美團(03690)漲1.8%，快手(01024)漲1.3%，嗶哩嗶哩(09626)漲2.2%。

 

　　餐飲股活躍，海底撈(06862)漲6%。消息上，政策利好促進餐飲業復甦。2024年，海底撈實現營業收入427.6億元（人民幣．下同），按年上升3.1%；淨利潤47億元，按年增長4.6%。營收、淨利潤實現連續兩年增長。公司表示，2024年各地政府出台多項刺激消費的政策，積極促進餐飲消費。2024年，餐飲市場持續增長。國家統計局數據顯示，2024年全國餐飲收入增速分別高於國內生產總值增速、社會消費品零售總額增速0.3個、1.8個百分點，全國餐飲收入55718億元，增長5.3%；限額以上單位餐飲收入15298億元，增長3%。此外，中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「提振消費專項行動方案」，該方案部署了8方面30項重點任務。商務部將推出120餘項餐飲促消費活動。

 

　　有色股走低，五礦資源(01208)跌5.4%。消息上，宏觀方面，特朗普周三（26日）宣布對進口汽車徵收25%關稅，且知情人士稱美國將加速銅關稅徵收，較預期時間提前數月，這引發市場對貿易緊張局勢升級及全球經濟增長放緩的擔憂。基本面方面，從供應端來看，早盤銅價大幅衝高，持貨商套保頭寸波動大，出貨意願承壓，供應端表現相對僵持。從需求端來看，下游點價意願偏弱，僅少量維持剛需採購，日內銅價大起大落，市場成交量明顯減弱，整體需求表現較為平淡。價格方面，預計銅價或延續下行趨勢，但整體下跌空間有限。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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