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28/03/2025

復仇者聯盟5公布27位演員名單 羅拔唐尼以大反派回歸 「尚氣」劉思慕與前輩聯手對抗敵人

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Text: wong lin lin rachel

　　矚目電影《復仇者聯盟5》公開播影片，公布了新一集的演出陣容，今次超豪華大批角色回歸。之前盛傳羅拔唐尼（Robert Downey Jr）回歸，片尾他親自現身證實，改以大反派「末日博士」回歸。電影預計將會在2026年的5月上映，大家都引頸以待。

 

　　近日，Marvel電影突然發布片段，宣布《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday）的27名演員陣容，片段中以印有演員名字的椅子來公布演出名單，包括：「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「隱形女俠」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）、「新黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「哨兵」路易斯布文（Lewis Pullman）、「牌王」卓靈達譚（Channing Tatum）、「神奇先生」佩特羅帕斯卡 （Pedro Pascal）等。而羅拔唐尼（Robert Downey Jr）則是親自現身，公布自己以「末日博士」回歸。而新生代的英雄中則有「尚氣」劉思慕等作為代表，與一班前輩對抗敵人。

 

 


　　最大驚喜是部分《變種特攻》演員回歸，包括：「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen），但「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）則未在演員名單之中，有傳這次的陣容將會令「變種特攻」與「復仇者聯盟」對決或結盟。

 


 

　　同時，有消息指出今次的公布名單，並非完整全套電影的角色參與，當中「奇異博士」、「蜘蛛俠」、「變形俠醫」、「夜魔俠」等受歡迎角色並未登場，外間預計電影公司會有更多好消息公布，宣布更多英雄角色加入。每一集《復仇者聯盟》都令觀眾十分期待，預計《復仇者聯盟5》將於2026年5月全球上映，第6集則會於2027年5月登場。

 

公布演員名單：

Chris Hemsworth 飾 雷神托爾

Vanessa Kirby 飾 蘇珊·斯湯/隱形女俠

Anthony Mackie 飾 琛·偉遜/美國隊長

Sebastian Stan 飾 巴基·巴恩斯/寒冬戰士

Letitia Wright 飾 舒妮/黑豹

Paul Rudd 飾 史葛·凌/蟻俠

Wyatt Russell 飾 約翰·獲加/美國特工

Tenoch Huerta Mejía 飾 納摩

Ebon Moss-Bachrach 飾 賓·金廉/石頭人

劉思慕 飾 徐尚氣

Florence Pugh 飾 伊蓮娜·貝洛娃/二代黑寡婦

Kelsey Grammer 飾 漢·麥考伊/藍獸

Lewis Pullman 飾 鮑伯/哨兵

Danny Ramirez 飾 維堅·托雷斯/二代獵鷹

Joseph Quinn 飾 尊尼·斯湯/霹靂火

David Harbour 飾 阿列克謝·肖斯塔科夫/紅色守衛者

Winston Duke 飾 疤古

Hannah John-Kamen 飾 艾娃·史塔爾/鬼魅

Tom Hiddleston 飾 洛基

Patrick Stewart 飾 查理斯·撒菲亞/X教授

Ian McKellen 飾 艾力·凌舒/磁力王

Alan Cumming 飾 卻特·華格納/藍惡魔

Rebecca Romijn 飾 蕾薰·達克霍/妖后

James Marsden 飾 史葛·森馬/鐳射眼

Channing Tatum 飾 雷米·勒博/牌王

Pedro Pascal 飾 烈·李察士/神奇先生

Robert Downey Jr. 飾 維特·馮·杜姆/末日博士

 

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