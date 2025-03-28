金牌經理人黃柏高5年前患喉癌 後悔自創威士忌溝綠茶飲法 每晚應酬大醉被抬離現場

曾捧紅無數歌手的「金牌經理人」的黃柏高（Paco），失蹤多時，近日接受訪問時自爆5年前患上喉癌，接受治療期間苦不堪言。重提以往每晚夜夜笙歌、無酒不歡的日子感到後悔。

黃柏高（Paco）主理的經理人公司，旗下藝人曾經有許志安、蘇永康、鄭中基、方力申、Cookies、古巨基等，有段日子香港樂壇頒獎禮上，歌手們上台領獎時必會講：「多謝Paco！」這句說話最多，故有「金牌經理人」之稱。

黃柏高似是消失於娛樂圈，但日前接受訪問卻自爆5年前患上喉癌，必須經過一段長時間治療才康復。重拾健康後，打算再戰樂壇，自組新公司捧網絡歌手。

74歲的黃柏高在行內出名每晚都會有應酬，夜夜笙歌豪飲至通宵達旦，雖然每日都會酩酊大醉要由同事抬離現場，但是每天一早都會準時回到公司上班，當時每位員工都佩服他的魄力。曾經跟他一起每晚大喝大醉的幕後音樂人因肝癌離世，黃柏高與其他生前一起玩的老友們，大受打擊，亦知道這種荒唐行為不對，有段時間大夥兒減少喝酒，不過這段日子維持並不久。

在訪問內，黃栢高自爆「每晚一支白蘭地」，最終患上喉癌，曾害怕逃不過這一劫，接受化療過程令他十分痛苦。他懺悔表示，覺得人生中最錯是以為自己酒量驚人，沒有控制自己，加上自創威士忌溝綠茶的飲法，而這飲酒方式遺禍至今，成為終生最大遺憾。現時人清醒後，想再重新出發。