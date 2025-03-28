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28/03/2025

網絡熱話｜5毫子硬幣當100円用！日本扭蛋機發現大量港幣！博物館社交平台帖文 兩日內超過730萬人睇過！

#打工仔 #日本 #德島 #100円 #Pantry熱話 #扭蛋機 #五毫子
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Text: Katty Wu

　　位於日本德島的道路休息站「道の駅大歩危」，入面設有「妖怪屋敷と石の博物館」。早兩日博物館於官方X（twitter）發文，指在館內的扭蛋機發現15個港幣5毫子硬幣，應該是有人用5毫子「扮」100円扭蛋！雖然不能確定是否香港人做，但近年大家都習慣用電子貨幣，所以銀包裏的硬幣數目不會有很多，毫子就更少，扭蛋機內有15個5毫子，絕對是「有計劃」地去犯案，行為實在可恥！

 

短短兩日，這篇帖文已超過730萬人睇過，有8.3萬人like，3.4萬人share！（圖片來源：X@Youkaiyashiki）

 

　　博物館的小編發文，表示希望引起大家的關注，以及希望大家share出去，而實際上這篇帖文短短兩日已超過730萬人睇過，有8.3萬人like，3.4萬人share！小編估計會有其他的受害者，希望喚起其他有設置扭蛋機的店舖多加留意，並表示已經報警，警方亦已經到場搜證。

 

可能第一個帖文發出之後，引起大眾的關注，小編昨日再發文跟進事件，表示已經報警，警方亦已經到場搜證。（圖片來源：X@Youkaiyashiki）

 

　　有網民留言，指以前經常出現用500韓圓硬幣當500円，在日本的自動販賣機買東西，因為兩者的大小及重量非常接近，導致損失嚴重，所以日本政府於2023年開始發行用上防偽技術製成的新500円硬幣。

 

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