1周部署｜張智威：港股呢個位不容有失？恒指恐回至此水平

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

港股周五(28日)走勢反覆，本周除了關稅續有新消息，而且更有股份大折讓集資配股，這會否影響之後大市氣氛？技術面上，恒指跌穿20天線(約23800點)，形態上是否開始沉底？除了關稅、配股潮要留意，還有甚麼因素要留意？

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