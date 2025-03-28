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28/03/2025

1周部署｜張智威：港股呢個位不容有失？恒指恐回至此水平

#1周部署 #香港股票 #恒指 #張智威 #港股 #恒生指數 #分析 #業績
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嘉賓：信誠證券聯席董事　張智威

 

　　港股周五(28日)走勢反覆，本周除了關稅續有新消息，而且更有股份大折讓集資配股，這會否影響之後大市氣氛？技術面上，恒指跌穿20天線(約23800點)，形態上是否開始沉底？除了關稅、配股潮要留意，還有甚麼因素要留意？

 

 

影片網址：https://youtu.be/o2rQMrB84EU?feature=shared

 

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