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28/03/2025

vivo V50 5G：延續蔡司攝影體驗，AI 3D柔光系統全新進化

#數碼潮物 #V50 5G #vivo #智能手機 #Gadget #手機 #蔡司鏡頭 #3D #AI #AI柔光環 #雙子星鏡頭 #Android 15
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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    本欄每周更新

 

　　V50 5G延續了V系列的簡約美學，機背採用全新雙子星鏡頭布局設計，提供紅、與黑兩種配色，其中紅色版本採用玻璃機背；而黑色版本則用上複合板材。手機通過IP68/IP69防水防塵認證，並新增水中拍攝功能。此外，手機的熒幕採用肖特玻璃保護，四角加厚處理與鋁合金邊框進一步提升抗摔能力，兼顧美觀與耐用性。

 

V50 5G設有5,000萬像素蔡司自拍鏡頭。

 

支援屏幕指紋解鎖功能。

 

手機通過IP68/IP69防水防塵認證，熒幕採用肖特玻璃保護，四角加厚處理與鋁合金邊框進一步提升抗摔能力。

 

　　V50 5G搭載Snapdragon 7 Gen 3處理器，內置12GB記億體及512GB儲存空間，並支援內存融合技術，可額外擴展12GB記憶體。手機配備6.77吋2392 x 1080解析度的AMOLED微四曲螢熒幕，支援120Hz刷新率、3,840Hz高頻PWM調光及與4500nits峰值亮度。V50 5G內置6,000mAh容量藍海電池，支援90W超級快充，官方稱27分鐘可充至50%，並通過vivo自研算法確保電池4年後性能不低於80%。

 

V50 5G配備蔡司主攝及蔡司超廣角鏡頭，旁邊還有發光面積增加了100%的AI 3D柔光系統2.0。

 

採用USB Type-C介面充電，支援90W超級快充。

 

機身右側設有電源鍵和音量鍵。

 

V50 5G支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

 

　　V50 5G採用vivo與蔡司聯合研發的專業攝影系統，前後置鏡頭均同屬5,000萬像素，廣角用上1/1.55吋感光元件，支援OIS光學防震；超廣角鏡頭提供119°視野，而前置鏡則支援自動對焦。手機備有蔡司多焦段人像功能，支援24mm、35mm、50mm焦距，並提供了七種蔡司Distagon風格。 值得留意是，是次V50 5G配置了升級的AI 3D柔光系統2.0，發光面積增加了100%，令拍攝人像時有更好的效果。

 

手機備有蔡司多焦段人像功能，並提供了七種蔡司Distagon風格。

 

V50 Pro機背的柔光環在拍攝時可手動或自動調校色溫補光及亮度。

 

V50 5G引入六大AI功能，包括能一鍵移除照片中的雜物或路人及自動修復背景的AI無痕消除。

 

V50 5G採用Snapdragon 7 Gen 3處理器，安兔兔測試得分81萬多，效能算是中上。

 

V50 5G配備蔡司鏡頭，可拍攝高水準的照片，效果媲美旗艦手機。

 

　　V50 5G引入六大AI功能，大幅提升日常使用便利性。AI無痕消除能一鍵移除照片中的雜物或路人及自動修復背景；AI相片修復可優化舊照清晰度與低光照片細節；AI超級文檔去影能消除文件陰影與畸變；AI全屏翻譯支援即時翻譯網頁或書籍內容；AI圈定即搜只需圈選熒幕上的圖像或文字，即可快速搜尋相關資訊；AI一鍵去背則能自動分離人物與背景，方便後製創作。

 

總結

 

　　V50 5G集蔡司專業影像、時尚設計與強勁性能於一身，AI柔光環與多焦段人像功能讓攝影創作更自由。無論是攝影愛好者還是追求一般用戶，V50 5G都能滿足需求。

 

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 2.63GHz八核

記憶體：12GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,392 x 1,080像素，6.77吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 / TD-LTE Band 38/39/40/41/42 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.4

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000 萬像素廣角 + 5,000 萬像素119°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,000mAh

體積：163.29 x 76.72 x 7.39 毫米（黑） / 163.29 x 76.72x 7.57 毫米（紅）

重量：189克（黑） / 199克（紅）

售價：$4,298

查詢：vivo 2301 0999

 

同場加映

 

【北京專訪】HONOR高層談百億美元AI戰略

 

　　筆者日前親赴北京，專訪HONOR AI產品規劃高級總監房增華，談及HONOR未來五年的AI發展大計。HONOR計劃投入100億美元，分三個階段逐步實現從智能終端到無縫生態，最終邁向人工通用智能（AGI）的目標。

 

　　在2025年前的第一階段，HONOR將重點提升手機的智能化水平，通過MagicOS 9.0系統賦予「情境感知」和「意圖預判」能力。例如系統能根據用戶所處環境自動提供相應服務，如在咖啡廳提前加載電子菜單，或在夜間閱讀時智能切換護眼模式。

 

　　到2027年前的第二階段，HONOR將致力於構建跨設備無縫協同生態。通過自主研發的HONOR Connect協議，實現手機、平板、PC、手錶等設備間的無縫連接和任務流轉，系統延遲可低至8毫秒，同時降低34%的功耗。

 

　　2029年將進入第三階段，HONOR的終極目標是打造具備「自我進化」能力的操作系統。屆時系統能根據不同用戶的使用習慣進行動態優化，比如為攝影師強化影像處理能力，為商務人士提升多任務處理效率。

 

　　房增華特別強調，實現這些目標需要突破性能優化、隱私保護和生態兼容等關鍵技術難題。目前HONOR正在開發隱私計算框架，確保用戶數據安全的同時實現跨設備算力共享，讓AI真正成為用戶生活中無處不在的智能助手。

 

HONOR AI產品規劃高級總監房增華。

 

 

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