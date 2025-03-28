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28/03/2025

緬甸7.9級地震！曼谷一幢興建中的大廈倒塌 泰國宣佈進入緊急狀態！旅遊遇上地震如何自救？

#打工仔 #曼谷 #泰國 #緬甸 #Pantry熱話 #緬甸地震 #翟道翟
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Text: Katty Wu

　　緬甸中部剛剛發生強烈地震，中國地震台網測定為黎克特制7.9級（本港天文台錄得7.3級）。地震發生於本港時間下午大約220分，震央距離仰光、曼德勒等大城市只有十多公里，震源深度約十公里，屬淺層地震。11分鐘後發生第二次地震，中國地震台網測定為6.4級。泰國曼谷有部分建築物出現搖晃，有一幢興建中的大廈倒塌，據報1人死亡、43人失蹤。

 

　　從社交平台的片段中可以看到，該幢位於翟道翟市場附近的建築物，於短短數秒間完全塌下，大量工人慌忙逃生，據稱有43名工人被困。泰國總理佩通坦宣布，曼谷進入緊急狀態。居於曼谷的泰國旅遊達人胡慧沖在社交平台報平安：「多謝大家的關心不斷有朋友問我OK嗎？安全嗎？我仲健在，多謝大家的慰問」。

 

曼谷這幢興建中的大廈，約有30層，於數秒間完全倒塌。

 

從另一個角度看大廈倒塌，可能跟現場有點距離，街上的人沒有急於逃生。

 

　　日本及泰國同樣是港人喜歡的旅遊目的地，常常去日本的朋友，可能都會遇過大大小小的地震，但應該極少人在泰國感受過地震吧。萬一不幸遇上地震，有甚麼自救方法呢？香港天文台有以下的建議：

 

地震發生時

　　1. 切勿恐慌，保持鎮定。

　　2. 熄滅火種。

　　3. 室內的人應留在室內，躲到堅固的傢具下，遠離玻璃或容易墮下的物件。

　　4. 戶外的人應遠離建築物、斜坡及架空電線等地方。

　　5. 在人多擠迫的地方，不要為尋找掩護或出口而倉皇逃跑。

　　6. 行駛中的車輛應在安全的情況下停下，乘客應留在車廂內直至地震停止。

　　7. 乘搭升降機的乘客應盡快離開。

　　8. 隧道內的人應在安全的情況下盡快離開，走到空曠的地方。

 

地震停止後

　　1. 檢查傷亡及損毀的情況，如有需要，立即尋求協助。

　　2. 如懷疑氣體燃料洩漏，應開窗及關掉總掣，離開建築物並向有關方面報告，切勿燃點火種或在現場打電話。

　　3. 若水電設施損毀，應關掉總掣。

　　4. 若建築物嚴重損毀，餘震可能使它倒塌，應盡快離開並向有關方面報告。

　　5. 若身處海灘或沿岸低窪地區，應儘快前往內陸地方或地勢較高的地面以防海嘯。如沒有時間迅速前往內陸地方或地勢較高的地面，可棲身於以鋼筋混凝土建造的多層高建築物的較高樓層，以策安全。

 

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