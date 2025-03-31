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31/03/2025

投資範疇，自己健康

#理財 #財識兼收 #投資 #運動 #健康小建議 #人生 #範疇 #健康 #價值投資
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　記得某年有位網友留言，指自己曾經努力學習投資，但因為性格與能力問題，始終沒有好成績。他曾聽到平台分享，投資自己是年輕人最好的投資，令他有很大的感觸。在短短幾年間，網友隨著自己在事業上的發展，預期未來收入將會持續提升，與公司同事亦相當融洽，令網友十分享受工作。

 

　　該網友另一點感恩的是關於投資身體健康的一環，網友開始了每日一萬步的運動。由最初腳痛，到開始行山，到最近甚至行了四小時，對一個從來不做運動的人來講，實在是難以致置信的。寶貴分享能令網友及後在事業和健康都有十分大的進步，值得高興。

 

　　精明的投資人，對投資概念應已「入血」，再延展至生活各範疇，四處找尋價值。多年前還在寫blog的時代，有位叫Calvin Yeung的網友久不久會前來留言分享，他每年都會寫下自己在各個範疇的來年目標，財務上他會建立個人balance sheet，還有事業、家庭、健康、朋友、慈善等，每個範疇都有一些小任務要去達成，一步步去改進各範疇的狀態，令整體人生更圓滿。

 

　　近年小弟開始注重健康，在不影響身邊朋友與交際的情況下會盡量執行一些健康小建議，例如weekday做168、食飯先食菜、飲料不加糖、盡量不吃麥製品、不飲奶品、要飲啤酒都別空肚飲、把握慢行的機會、飯後沒法行也盡量企半小時。我無特別驗身去驗證成效，但由於我一直有做運動， 對身體變化好敏感。

 

多花功夫到自己身體保健範疇，一定是高明的投資（Shutterstock）

 

　　如是者維持小習慣數個月，練波及打比賽時，感覺自己體能好了。以前比賽不久就會「上氣唔接下氣」，有時更會自己主動舉手換人，本以為年紀大了便會如此。如今體能還比同隊年青人厲害，有時候經過幾轉來回快攻之後，見年青隊友呼吸速度與面容頗辛苦，而自己還算輕鬆。這段日子沒有特別加強訓練，球賽練習的頻率也跟從前差不多，但整個人都更爽，好似回春廿年似的。

 

　　其實，投資理財最終目的都是增值財富，因而能夠改善生活，令生活富足。多花功夫到自己身體保健範疇，一定是一個高明的投資，因為有多重效果。第一，老來出現危疾機會減少，減省醫藥開支。第二，身體更健康，生活更精彩。還有，價值投資的時間值被拉長，自然更有條件獲得超高回報。巴菲特大部分身家都是60歲後累積回來的（見連結），若他只得60歲命，情況又會如何呢？

 

相關連結：

價值投資者注意埋健康先夠聰明

 

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