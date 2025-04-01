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01/04/2025

《Get out Trump》與校園欺凌

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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　上周，網上流傳幾條校園欺凌短片，懷疑在直資名校聖保羅書院發生，片中學生穿著校服，有的在打交，有的在拳打腳踢一名無助學生，打到佢瑟縮一角。

 

網瘋傳的校園欺凌片

 

　　片段出街後，記者求證校方，至此，就不用再懷疑了，校方直認曾有此事發生。

 

　　翌朝，我又收到加拿大N咁多位親戚傳來同一條MV，為近日在加拿大狂受歡迎的《Get Out Trump》。內容直接，正是代表全部加拿大人的心聲—— 死開啦特朗普 ！

 

加拿大Hit爆的《Get Out Trump》

 

　　狂特四處欺凌，其中對象之一為加拿大，結果令加人團結奮而彈起，透過此片喝罵——暴君（ Tyrant），我哋不要仇恨（Hate）、憤怒（Anger）、混亂（Chaos），故齊齊表態要大腳伸走這位乞人憎美國總統。

 

　　校園欺凌片，可以講與《Get out Trump》互相輝映，亦寫出這個世界歷來的真像，就是個森林法則，弱肉強食，永遠有野心家要恰人搶掠，你不懂保護自己，必定被食硬。

 

特朗普陰險的霸凌樣，人見人憎，只有佢自我感覺有型有格

 

　　有無人會挺身維護公義？太平盛世時可能有，但一到亂世，又或勢力失衡時，就無。

 

　　簡單，你睇美國亂炸人時，會否遵守聯合國法則或決議？佢喜歡炸邊個就炸邊個，成為幫兇摧毁巴勒斯坦人家園，更兼赤裸裸搶奪加沙，這種霸凌行徑，與聖保羅書院爛仔學生濫打無助同學，有分別嗎？

 

　　當欺凌發生時，若有強大公義力量出現秉持公正，當然最理想。但世情現實，甚少可以如此，咁，點搞？若乜都唔做，就被恰硬，恍似早年中國，被列強開餐瓜分。

 

　　小弟出身草根階層，童年街中遊蕩，十歲兼職學師仔，小學入讀男校，故此，早早了解江湖實況——你可以唔恰人，但千祈唔好變好恰！因為，永恒的江湖規律。——弱肉強食， 恰得就恰。

 

森林法則，弱肉強食，由一個人到一個國家，都要懂得如何保護自己

 

　　難道餐餐去報警？次次告俾老師聽？當然唔可以，也非最佳方法。

 

聯合國本來角色是維持國際間公平公義與秩序，如今已被美國靠惡廢盡能量

 

　　咁，可以點？話俾一切可能恰你的力量知——你給我十 ，我還你二十 （你打斷我一隻腳，我「藕」跛你一對！ ）。最少，你恰我十 ，我回報五（你打穿我個頭，我打爆你個鼻！ ）。

 

我從不恰人，但你千祈唔好恰我，否則後果會好嚴重！

 

　　以上是否好暴力？是！但卻經常不會發生，因當勢均力敵，又或兩方皆有「回敬」力量時，和平就會出現，惡霸另找欺凌對象。

 

　　以上情況，歷史上重複又重複。美國呢隻惡霸，從來恰人唔手軟，你弱少少都中招。故此，一定要似中國大陸如今咁硬淨。若你變烏克蘭、台灣、丹麥、巴拿馬⋯⋯的話，咁就弊，一如特朗普窒澤連斯基——You have not cards！

 

中國曾被列強任意欺凌瓜分，如今強大起來後，特朗普可會夠膽用對澤連斯基態度對習近平？全世界都知點解！

 

　　由國際到校園的森林定律，一定要自我創造「Cards」，自己已經夠最好，否則就要搞合縱連橫，團結就是力量！

 

　　總的是要向狂特兜口兜面噴：「 你條癲佬恰我一，我必定雙倍回敬，唔該過主，搵食行遠啲！」

 

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