中央輸血 | FOCUS | 內銀歲月靜好藏三「雷」，財政部注資用心良苦

六大「國有行」（工、農、中、建、交、郵儲）去年不良貸款率全數低於1.35%，但加厚資本「安全墊」的動作卻絲毫未見鬆懈。其中，中行、建行、交行、郵儲行，最新宣布溢價定向增發A股，募資總計不逾5200億元（人民幣．下同）；財政部時隔27年再祭出特別國債，為其補充核心一級資本背書，可謂用心良苦。

淨息差新低，不良個人貸款添暗湧

中行（03968）、建行（00939）、交行（03328）、郵儲行（01658）去年分別淨賺逾2378億、3355億、935億、864億，不良率分別錄1.25%、1.34%、1.31%、0.9%－－惟歲月靜好背後，是商業銀行錄歷史新低的淨息差（1.52%），創記錄的不良資產處置規模（去年3.8萬億），逆勢攀升的個人貸款不良率－－三者無不威脅金融機構的命脈，資本。

就業前景艱難、收入預期下降、房地產財富效應不再，都恐指向未來更多的個人貸款違約。(AP)

其中，淨息差新低限制銀行通過內源性途徑補充資本的能力，不良資產處置侵蝕核心一級資本，而不良個人貸款攀升更如高懸的達摩克利斯之劍。

銀行業信貸資產登記流轉中心數據顯示，去年個人不良貸款轉讓涉及的未償本息達2861.9億元，平均折扣率低至4.8%。上述涉及個人經營貸、房貸、消費貸、信用卡等的呆壞帳，在去年底逾24萬億經營貸、逾21萬億消費貸（不含房貸）餘額前，注定只是冰山一角。

溢價發行增信心，利未來信貸投放

何解？最有說服力的當推央媽本月公布的「第四季城鎮儲戶問卷調查報告」，逾半（52.1%）受訪居民認為就業「形勢嚴峻、就業難/看不准」，收入信心指數錄2008年以來最低，傾向更多儲蓄的比例續位於60%以上，遠高於2008年時的45%左右。

今次財政部領銜認購的增發股份，全數為溢價發行（8.8%-21.5%）。(AP)

就業前景艱難、收入預期下降、房地產財富效應不再，都恐指向未來更多的個人貸款違約。上述四家增發募資的銀行年報就顯示，截至去年底，交行、中行、郵儲行的個人貸款逾期/不良餘額分別為588.21億元、586.95億元、606.63億元，建行不良個人貸款（包括房貸、信用卡、經營貸、消費貸）金額844.49億元。

鑑於此，不難理解今次有財政部領銜背書的增發，全數為溢價發行（8.8%-21.5%），加上多家銀行據報4月起上調消費貸利率至不低於3%，都旨在增強市場對銀行資本充足、盈利前景的信心，為未來擴大戰略行業信貸投放，支持5%左右全年增長目標掃清顧慮。

撰文:金子安